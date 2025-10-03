Ксении Лариной грозит дело по статье об оправдании терроризма

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по статье об оправдании терроризма против журналистки Ксении Лариной.

Несколько дней назад Следственный комитет уже сообщал о возбуждении против Лариной (настоящее имя Оксана Баршева) уголовного дела по другой статье - о нарушении требований к "иностранным агентам". Статья об оправдании терроризма более тяжёлая, чем о неисполнении обязанностей "иноагента".

По данным прокуратуры, её сотрудники в ходе мониторинга выявили в сети видеоролик с интервью Лариной, где она якобы призывала "к осуществлению террористических актов на территории Москвы". Материалы проверки направлены в Следственный комитет. О каком конкретно видео идёт речь - пока не известно.

Ксения Ларина живёт за пределами России. Ее планируют объявить в розыск. Журналистка выступает в поддержку Украины. Возможное новое уголовное дело она пока не комментировала.