Против журналистки Ксении Лариной возбуждено уголовное дело

Московское управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки Ксении Лариной —по статье о неисполнении обязанностей "иностранного агента" (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Ларина (ее настоящее имя Оксана Баршева) была внесена Министерством юстиции в реестр "иностранных агентов" в сентябре 2023 года. По версии СК, не позднее марта 2025 года Ларина не представила в Минюст отчет, который власти России требуют от людей, объявленных "иноагентами".

Ксения Ларина работала на радиостанции "Эхо Москвы" с 1991 года вплоть до ее закрытия в 2022 году. Сейчас она живёт за границей.



