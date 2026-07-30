КТК сообщил о новой приостановке погрузки нефти из-за атак БПЛА

Главный терминал по экспорту казахстанской нефти на Черном море в четверг вновь приостановил работу - уже в третий раз за месяц - и прекратил погрузку сырой нефти на танкеры после атак беспилотников на два судна непосредственно у терминала, в российском порту Новороссийск, и вблизи него, пишет Reuters.

Международный проект "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), которому принадлежит этот терминал и трубопровод, сообщил 30 июля об остановке погрузки нефти в связи с ночной атакой дрона на танкер NISSOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов, "находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3". Также в КТК сообщили об атаке на танкер MARATHI под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.

В КТК указали на "недопустимость силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры" и "игнорирование" соответствующих призывов руководства Казахстана "и других иностранных акционеров, в том числе через Госдепартамент США".

Министерство энергетики Казахстана подтвердило факт ударов, но не назвало Украину виновником произошедшего. Подразделения ВСУ, отвечающие за применение беспилотников, сообщили, что за ночь нанесли удары по четырем российским танкерам в Черном и Азовском морях, но не уточнили конкретные места атак, отмечает Reuters.

В посте в Telegram, который в четверг опубликовал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр"), говорится о ещё четырёх поражённых танкерах в рамках военной кампании против судов российского "теневого флота". Всего, по словам Бровди, ВСУ атаковали с 6 июля 205 танкеров.

Днем ранее о транспортировке через КТК говорили министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и госсекретарь США Марко Рубио. В сообщении на сайте Госдепартамента говорится, что стороны обсудили важность энергетической безопасности - в том числе надежного и бесперебойного экспорта казахстанской нефти. "Госсекретарь выразил признательность за твердую поддержку Казахстаном мирных инициатив президента Трампа", - отмечается в заявлении.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что администрация США предупредила Украину о неприемлемости атак на танкеры, которые не принадлежат России, в связи с обращением главы корпорации Chevron, интересы которой, в том числе в Казахстане, затронули недавние украинские удары, напоминает Настоящее время.