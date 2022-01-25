Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Дракон всегда хочет жрать

Историк Никита Петров проецирует гитлеровские ультиматумы 38-го года на современную ситуацию: "Вы подставьте в его речи вместо Чехословакии Украину - будет один к одному". Мюнхен-1938 развязал руки Гитлеру и в конечном счете привел к мировой войне. Мюнхен-2007 обострил противостояние России с Западом и в конечном счете привел к порогу мировой войны. Если уроки истории не учат - что может научить? Как заблокировать агрессию в отдельно взятом мозгу и не дать ей излиться в реальную жизнь?

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG