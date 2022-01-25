Дракон всегда хочет жрать

Историк Никита Петров проецирует гитлеровские ультиматумы 38-го года на современную ситуацию: "Вы подставьте в его речи вместо Чехословакии Украину - будет один к одному". Мюнхен-1938 развязал руки Гитлеру и в конечном счете привел к мировой войне. Мюнхен-2007 обострил противостояние России с Западом и в конечном счете привел к порогу мировой войны. Если уроки истории не учат - что может научить? Как заблокировать агрессию в отдельно взятом мозгу и не дать ей излиться в реальную жизнь?

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева