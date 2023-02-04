Демобилизованные зэки, "помилованные" Кремлем, возвращаются в Россию с войны. Что ждет их в мирной жизни и какую опасность они представляют для общества? Чем отличается "афганский синдром" от "украинского?"

Путин ехал в Волгоград, а приехал в Сталинград. Президент России в очередной раз использовал памятную дату, связанную с победой Красной Армии над гитлеровской Германией, для пропаганды вторжения России в Украину. Каково качество этот пиар-продукта с точки зрения обывателя?

Русский шоу-бизнес на службе у Кремля. 17 миллионов Газманову на патриотические песни. Легко ли написать хит для сплочения нации с вождем?

5 февраля вступает в силу эмбарго на нефтепродукты из России. Путин издал указ – не продавать нефть странам, которые установили потолок цен на углеводороды. Что будет с российской экономикой?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с экономистом Сергеем Алексашенко, психологом Виктором Каганом, разведчиком, сержантом ВСУ Андреем "Бабаем" и музыкальным критиком Артемием Троицким.

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