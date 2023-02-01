"Гайки" против доллара. Как борьба с инакомыслием губит экономику

Российские власти методично закручивают "политические гайки", вычищая любой намек на инакомыслие. Причем процесс идет по нарастающей. А тем временем из России утекают деньги – вместе со стремящимися оказаться в политической и физической безопасности людьми.

Мосгорсуд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации старейшей на постсоветском пространстве правозащитной организации – созданной еще в середине 1970-х годов Московской Хельсинкской группы.

По решению Москомимущества Сахаровский центр будет выселен из всех своих помещений. А директора центра Сергея Лукашевского Мосгорсуд еще и оштрафовал на три миллиона рублей за нарушение закона об "иноагентах".

Генеральная прокуратура признала одно из самых популярных оппозиционных СМИ на русском языке – "Медузу" – нежелательной организацией. Руководителям и журналистам издания угрожает уголовное преследование. Равно как и тем, кто делится (или делился и не удалил ссылки) материалами издания в соцсетях.

А комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готовит новые законодательные инициативы по противодействию подрывной деятельности.

Все это произошло только на одной минувшей неделе. Но были в эти дни и другие новости. Например, такая: денежные переводы из России в Грузию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Кыргызстан выросли за 2022 год в четыре-шесть раз и достигли исторического максимума. РБК проанализировал статистику Центральных банков этих стран и другие открытые источники. В общей сложности только в эти страны бывшего СССР "утекло" около 23 миллиардов долларов.

Над ними недвусмысленно нависла угроза уголовного преследования

А ведь есть еще Израиль, Турция, Сербия, страны Балтии и другие европейские государства, где правдами и неправдами пытаются обосноваться те россияне, которые не поддерживают войну. И те россияне, которые не горят желанием оказаться на фронте. А заодно и те, кто с 2011 года занимал "активную гражданскую позицию" в соцсетях и ходил на митинги и посещал прочие протестные мероприятия. И те, кто начал это делать позже.

Эти люди не просто неуютно себя чувствуют в сегодняшней России. Над ними недвусмысленно нависла угроза уголовного преследования. И в этих условиях отъезд не блажь и не стремление к комфорту, прежде всего – душевному, а вопрос свободы и безопасности.

Стоит ли удивляться, что люди пытаются вывезти с собой свои сбережения, доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, ищут способы получать за пределами России доходы, которые остались на ее территории.

Это в значительной степени объясняет резкое ослабление рубля в конце минувшего года

В первой половине 2022 года этот отток не был критичным для российской экономики. Цены на нефть и газ после начала войны взлетели к историческим максимумам. Приток валюты, несмотря на сложности из-за санкций против финансового сектора, значительно превышал потребности обвалившегося импорта. Так что летом Банк России даже отменил ряд введенных после начала войны ограничений, чтобы хоть как-то снизить давление на валютном рынке и остановить укрепление рубля.

Однако уже к концу года ситуация кардинальным образом изменилась. Экспортная выручка серьезно "просела". Особенно после того, как вступили в силу европейское эмбарго на покупку российской нефти и установленный развитыми странами "потолок цен". Импорт же, напротив, начал восстанавливаться. На горизонте замаячил дефицит валюты. Это в значительной степени объясняет весьма резкое ослабление рубля в конце минувшего года.

Уже сейчас российские железные дороги загружены по максимуму

В январе ситуация во внешней торговле существенно не изменилась. А впереди очередное ограничение. В феврале начнет действовать европейское эмбарго на покупку российских нефтепродуктов. Перенаправить экспортные потоки в сторону Китая не получится. Уже сейчас российские железные дороги загружены по максимуму, и практически все крупные нефтепереработчики сталкиваются с массовыми отказами железнодорожников принимать нефтепродукты в восточном направлении.

Так что нефтяным компаниям придется либо сокращать добычу, либо пытаться увеличить экспорт сырой нефти, предоставляя покупателям все более щедрые скидки. В любом случае на экспортной выручке и притоке в Россию валюты скажется это весьма неблагоприятно. А в условиях дефицита валюты, когда каждый миллиард на счету, отток денег даже в "дружественные" страны становится проблемой.

Когда на кону свобода и безопасность, финансовые потери – меньшее из зол

Банк России, конечно, может попытаться вернуть отмененные было ограничения. Но в этом случае пострадает "параллельный" импорт. Что в свою очередь может обернуться товарным дефицитом, разгоном инфляции и "турбулентностью" на валютном рынке. В любом случае, уехавших обратно в Россию это не вернет, хотя и осложнит многим жизнь и увеличит издержки по выводу денег из страны. Люди потеряют деньги, но когда на кону свобода и безопасность, финансовые потери – меньшее из зол.