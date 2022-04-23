Российские военные намерены захватить весь Донбасс и пробить сухопутный коридор до Приднестровья. Мариуполь практически полностью контролируется российскими военными. Последний очаг украинского сопротивления – завод "Азовсталь". Морпехи "Азова" не хотят сдаваться в плен. Каким будет дальнейший сценарий сражений на юго-востоке Украины?

Минобороны России сообщило об одном погибшем на крейсере "Москва", еще 27 считаются пропавшими без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы на черноморской берег. Можно ли верить официальным данным военного ведомства и чем история с гибелью "Москвы" напоминает трагедию с подводной лодкой "Курск" в Баренцевом море?

Экономика войны: с 18 апреля российские банки возобновили продажу валюты населению. Но не все и не всем. Ажиотажного спроса на доллары и евро в первые дни недели не наблюдалось. Как много граждан хранят накопления в валюте?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с аналитиком CIT (Conflict Intelligence Team) Кириллом Михайловым, юристом и общественным деятелем Марком Фейгиным и экономистом, профессором РЭШ Татьяной Михайловой.

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