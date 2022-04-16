В Черном море затонул российский крейсер "Москва". Потеря корабля может серьезно ослабить защиту флота, участвующего в войне. В Украине заявили о ракетном ударе, в России – о пожаре и детонации боезапаса. Куда делся экипаж судна, и чем ответит Кремль за потерю флагмана черноморского флота?

Большая кремлевская чистка. На кого повесят военные провалы в Украине? Министр обороны Сергей Шойгу, экс-руководитель 5-й Службы ФСБ России, генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа или один из авторов идеи "русского мира" Владислав Сурков?

Как Путин возложил коллективную ответственность на российский народ, начав войну с Украиной? Необходимо ли полное военное поражение Москвы, чтобы навсегда отбить у нее желание захватывать чужие территории? Почему аналогии с фашисткой Германией хромают. Путин – не Гитлер?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с писателем Дмитрием Глуховским, общественным деятелем Ильей Пономаревым и политологом Андреем Пионтковским.

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