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Грани времени

Большая кремлевская чистка. Кто ответит за провал войны? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владислав Сурков (слева), Сергей Шойгу. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 15-й недели 2022 года

В Черном море затонул российский крейсер "Москва". Потеря корабля может серьезно ослабить защиту флота, участвующего в войне. В Украине заявили о ракетном ударе, в России – о пожаре и детонации боезапаса. Куда делся экипаж судна, и чем ответит Кремль за потерю флагмана черноморского флота?

Большая кремлевская чистка. На кого повесят военные провалы в Украине? Министр обороны Сергей Шойгу, экс-руководитель 5-й Службы ФСБ России, генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа или один из авторов идеи "русского мира" Владислав Сурков?

Как Путин возложил коллективную ответственность на российский народ, начав войну с Украиной? Необходимо ли полное военное поражение Москвы, чтобы навсегда отбить у нее желание захватывать чужие территории? Почему аналогии с фашисткой Германией хромают. Путин – не Гитлер?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с писателем Дмитрием Глуховским, общественным деятелем Ильей Пономаревым и политологом Андреем Пионтковским.

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