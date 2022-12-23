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Суд в Москве приговорил кубанскую активистку Дарью Полюдову к девяти годам лишения свободы

Дарья Полюдова на одиночном пикете, архив

2-й Западный окружной военный суд в Москве признал активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову виновной в создании экстремистского сообщества "Левое сопротивление" и призывах к терроризму. Её приговорили к девяти годам лишения свободы, передаёт редакция Кавказ.Реалии со ссылкой на её адвоката.

Согласно решению суда, Полюдова создала оппозиционное движение, члены которого пытались дискредитировать органы власти и провоцировать столкновений с сотрудниками полиции. Утверждается, что она сделала это, так как "негативно относилась к существующей в Российской Федерации системе государственной власти и её федеративному устройству".

В 2021 году Второй западный окружной суд Москвы уже признавал Полюдову виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма. До этого она отсидела за призывы к экстремизму и сепаратизму.

Полюдова участвовала в акциях в поддержку Украины, украинских активистов и арестованных крымских татар. Она была организатором "Марша за федерализации Кубани". Правозащитный центр "Мемориал" признал её политической заключённой.

  • Помимо краснодарской активистки, в последние годы жившей в Москве, по делу о "Левом сопротивлении" обвиняются ее знакомые Кирилл Котов, Алена Крылова, Игорь Кузнецов, Андрей Романов, Сергей Кирсанов. Котову также вынесли приговор сегодня - ему назначили три года лишения свободы условно, сообщил телеграм-канал "#Свободный Кирилл Жуков".

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