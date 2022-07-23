Парламент Кубы одобрил поправки, допускающие однополые браки

Национальная ассамблея (парламент) Кубы одобрила поправки в Семейный кодекс. Они узаконивают однополые браки, расширяют права женщин, усиливают защиту детей и пожилых. Обновлённый кодекс вынесут на референдум в конце сентября 2022 года.

Новый закон легализует гей-браки и гражданские союзы, позволяет ЛГБТ-парам усыновлять детей и закрепляет равное распределение домашних обязанностей. Согласно поправкам, на Кубе будут разрешены брачные контракты и суррогатное материнство, но не для получения прибыли.



Кроме того, в новом законе прописано, что родители будут нести "ответственность" за детей, а не "опекать" их. Также закон обязывает родителей "уважать достоинство, физическую и психическую неприкосновенность детей и подростков".

Против изменений в Семейном кодексе выступают представители церкви. Один из них сказал, что поправки противоречат понятию "истинного традиционного брака между мужчиной и женщиной".