Парламент Кубы одобрил поправки, допускающие однополые браки

Национальная ассамблея (парламент) Кубы одобрила поправки в Семейный кодекс. Они узаконивают однополые браки, расширяют права женщин, усиливают защиту детей и пожилых. Обновлённый кодекс вынесут на референдум в конце сентября 2022 года.
Новый закон легализует гей-браки и гражданские союзы, позволяет ЛГБТ-парам усыновлять детей и закрепляет равное распределение домашних обязанностей. Согласно поправкам, на Кубе будут разрешены брачные контракты и суррогатное материнство, но не для получения прибыли.
Кроме того, в новом законе прописано, что родители будут нести "ответственность" за детей, а не "опекать" их. Также закон обязывает родителей "уважать достоинство, физическую и психическую неприкосновенность детей и подростков".
Против изменений в Семейном кодексе выступают представители церкви. Один из них сказал, что поправки противоречат понятию "истинного традиционного брака между мужчиной и женщиной".
- Куба уже является региональным лидером в области прав женщин. Женщины возглавляют почти 50% домохозяйств, среди работающих специалистов их доля составляет 60%. Женщины имеют свободный доступ к абортам и могут претендовать на двухлетний отпуск по беременности и родам.
- В начале 2022 года на общественных слушаниях по поправкам в Семейный кодекс 62% участников одобрили предложенные изменения.
- В России с 2013 года действует закон о "гей-пропаганде", запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. За нарушение этого закона гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей. В июле 2022 года в Госдуму внесли законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды.
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