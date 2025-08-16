Культурный "Револьт-центр" в Сыктывкаре будет закрыт после включения его властями в реестр так называемых иностранных агентов. Об этом в фейсбуке в пятницу сообщила его бывший исполнительный директор Дарья Ананьева.

Работавшая с 2019 организация проводила выставки, концерты, спектакли, лекции и другие культурные мероприятия. Она получила название в честь советского диссидента Револьта Пименова, отбывавшего ссылку рядом с Сыктывкаром, а затем ставшего народным депутатом России от Коми.

В июле стало известно, что один из создателей центра Павел Андреев заподозрен в России в государственной измене. В здании культурного пространства прошёл обыск, сам Андреев уехал из страны.