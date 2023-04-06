"Война преступная". Дело учительницы, назвавшей Путина сумасшедшим

Уголовное дело о "дискредитации" Вооруженных сил России против учительницы английского языка из Нижегородской области Ольги Лизунковой было прекращено спустя сутки после возбуждения. Это произошло из-за того, что адвокат Ольги Евгений Губин указал следователям на серьезную процессуальную ошибку. В октябре против Ольги Лизунковой уже составляли административный протокол о "дискредитации" после доноса одного из ее студентов. Сейчас она уехала из России.

Ольга Лизункова преподавала английский язык в филиале Института транспорта, сервиса и туризма в поселке Воротынец Нижегородской области. 22 сентября 2022 года, на следующий день после объявления мобилизации, она в разговоре со студентами сказала, что есть множество способов не ходить на войну и резко высказалась о президенте России. Об этом стало известно руководству вуза, а затем и сотрудникам правоохранительных органов. В итоге Ольгу отстранили от преподавания и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В конце декабря 2022 года Ольга Лизункова записала обращение к подписчикам телеграм-канала “Сердитая Чувашия”, в котором благодарила за помощь в сборе денег на выплату штрафа.

"Вы можете знать меня как учительницу английского языка, которая назвала Путина сумасшедшим при студентах. На самом деле я тогда много чего наговорила, но ни о чем не сожалею, потому что развязанная Путиным война – преступная, мобилизация – абсолютно бессмысленная. Путин – военный преступник, и он должен сидеть на скамье подсудимых! Не отпускайте своих родных и близких на эту бессмысленную войну!" – заявила Ольга Лизункова.

Именно это повторное высказывание на тему войны и стало, по мнению следствия, достаточным основанием для возбуждения уголовного дела о "дискредитации Вооруженных сил" (ст. 280.3 УК РФ). Сама Ольга уже с конца октября находится за границей – об уголовном деле она узнала 27 марта от журналистов:

Здравствуйте, на вас возбудили уголовное дело!

– Я утром просыпаюсь и смотрю: у меня в телеграме сообщение от издания ASTRA, – рассказывает Ольга. – Они мне пишут: "Здравствуйте, на вас возбудили уголовное дело по такой-то статье!" Я сначала даже не поняла – это было первое, что я увидела с утра.

Журналисты сообщили Лизунковой номер ее дела, и Ольга связалась с администраторами телеграм-канала "Сердитая Чувашия" и своим адвокатом Евгением Губиным. У нее сразу же появилась версия причин возбуждения дела:

– Мне кажется, у них в полиции пошел какой-то рейд – или как это у них называется? – рейд как раз по "Сердитой Чувашии". Не случайно сначала возбудили дело против [создателя канала] Семена Кочкина, а потом против меня, хотя и в разных регионах – у меня дело в Нижегородской области, а у него в Чувашской республике. Они, видимо, решили: "О! Еще одна! И ее давайте!" Но они ж не знали, кто у меня адвокат! – со смехом говорит Ольга.

Как они возбудили это дело, для меня до сих пор является загадкой

– Как они возбудили это дело, для меня до сих пор является загадкой! – признается Евгений Губин. – Видеоролик Ольги вышел в декабре, и они завели дело, потому что посчитали, что протокол по ее административному делу вступил в силу уже 16 декабря. Но это не так! Это огромная ошибка!

Следователи не учли, что постановление о штрафе Ольге Лизунковой было обжаловано в Нижегородском областном суде. Эта инстанция оставила решение Воротынского районного суда без изменений, но официально оно вступило в силу только 1 февраля. То есть на момент ее предновогоднего обращения в телеграм-канале за Ольгой не числилось административных правонарушений по "дискредитации" – следовательно, не было и оснований для уголовного дела, которое возбуждается только за повторные действия.

Уже нет следов этого дела в публичном пространстве

– Это ошибка, на которую мы им указали, и они с нами быстренько согласились. Ну, потому что это действительно правда, и они сами, будем так говорить, "накосячили"! Я не знаю, на уровне прокуратуры была отмена или следователи сами его отменили, но быстренько-быстренько они это дело как-то свернули. Сейчас уже нет следов этого дела в публичном пространстве, – говорит Евгений Губин.

В практике Губина это уже второй случай отмены дела по статьям, связанным с так называемой "спецоперацией". В конце октября 2022 года стало известно о первом в России случае отмены дела, возбужденного по еще более строгой статье 207.3 (распространение фейков о российской армии). Тогда подзащитный Евгения Губина разместил в соцсетях ролик о событиях в украинском городе Буча (после его освобождения от российский войск в конце марта 2022 года были установлены факты убийств гражданских лиц).

При этом Губин сделал это раньше, чем появилась официальная позиция Министерства обороны России. По версии защиты, это снимало с с его подзащитного подозрения в распространении заведомо ложной информации, и суд с этими доводами согласился.

Впрочем, как рассказывает Евгений Губин, у той истории было продолжение: за отменой уголовного дела последовала "отмена отмены", и его вернули в производство. Это лишний раз показывает, насколько ревниво следственные органы относятся к обнаруженным ошибкам в их работе. Но, по мнению адвоката, в истории Ольги Лизунковой прекращение дела – окончательное. По крайней мере, до ее следующего публичного высказывания.

Сейчас Ольга живет в Бишкеке. В Кыргызстан она приехала через Казахстан вместе с мужем и двумя собаками. Выбор страны объясняет относительной дешевизной проживания. С подругами, оставшимися в Воротынце, войну не обсуждает, как и со своими онлайн-учениками. Больше всего ее антивоенная позиция повлияла на отношения с родителями:

"Да кто ты вообще такая! Ты вообще пыль, муха!"

– Они как-то пришли ко мне домой, начали со мной ругаться: "Ты хоть знаешь, что ты делаешь? Да кто ты вообще такая? Ты вообще пыль, муха! Вот, ты вякнула – и ничего не изменилось! Зачем? Ты о нас подумала?" И они же мне говорили: "Уезжай, уезжай! Куда угодно – в Чебоксары, в Казань, в Казахстан". Когда я спрашивала, зачем мне уезжать, отвечали: "Чтобы нам легче жилось!" Они боялись, что их могут с работы уволить. Они такие… очень зависимые от чужого мнения. "А люди-то что скажут?!" У них больше переживаний, чем каких-то реальных последствий. Если бы моего папу хотели уволить из школы, его давно бы уже уволили. Если бы маму хотели сместить с ее должности в администрации поселка, ее тоже, наверное, уже сместили бы, – говорит Ольга.

Когда у Ольги с мужем появился план отъезда за границу, ее родители, наоборот, начали уговаривать их остаться. Сейчас в дальнейших планах молодой семьи – поиск более высокооплачиваемой работы. Для этого Ольга получает международный сертификат преподавания английского языка, а ее муж учится на IT-разработчика. Затем семья планирует переехать в "более теплую" страну.