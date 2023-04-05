Кузбасского активиста Вячеслава Чернова внесли в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс в список террористов экстремистов кузбасского общественного деятеля, бывшего кандидата в депутаты Государственной думы Вячеслава Чернова. об этом пишет издание Сибирь.Реалии. У себя в фейсбуке Чернов уточнил, что утром в среду все его счета были заблокированы.

Активист предполагает, что в реестр его внесли за критику местных и федеральных властей. Он не считает, что когда-либо совершал антиобщественные поступки.

Вячеслав Чернов - предприниматель из города Таштагол Кемеровской области. Он много лет занимается гражданским активизмом. Выступал против коррупции, за улучшение местной инфраструктуры, благоустройство города. Работал наблюдателем на выборах от партии "Яблоко". В 2019 году Чернов был награждён медалью "Голоса" за защиту выборов. На президентских выборах 2018 года Чернов с товарищами смог выявить "карусельщиков", которыми руководила замглавы района.

В 2021 году он баллотировался в депутаты Государственной Думы, но проиграл кандидатам от "Единой России" и "КПРФ".

В июле 2022 года Чернова оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о "дискредитации" армии. Чернову вменяли восемь постов о войне в Украине и один репост. "Из 32 вопросов, поставленных Центром "Э" по моим постам, эксперты подтвердили только два", - сообщил Чернов.

В отношении предпринимателя возбуждено несколько уголовных и административных дел. В апреле 2022 года на него завели уголовное дело об экстремизме за критику власти - он связал трагедию на шахте "Листвяжная", когда погиб 51 человек, с фальсификациями на выборах.

В ноябре прошлого года у Чернова прошел обыск, связанный с уголовным делом о неправомерном доступе к компьютерной информации, в котором он был свидетелем. Дело было возбуждено после публикациив Youtube аудиозаписей разговора Чернова и других предпринимателей с губернатором Сергеем Цивилёвым в 2018 году. Губернатор под угрозами предлагал представителям среднего и мелкого бизнеса уйти с горы Зелёная в Шерегеше. Согласились все, кроме Чернова.

На Чернова также заводили два административных дела об экстремизме в октябре прошлого года за "негативную оценку" депутатов и кемеровского олигарха, которые могли быть причастны к рейдерскому захвату его бизнеса в Шерегеше. Он был арестован на 10 суток.

Вячеслав Чернов пишет колонки для местных изданий, в том числе Сибирь.Реалии.