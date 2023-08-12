Kyiv Post: Украина хочет исключить Израиль из совещаний "Рамштайн"

Украина рассматривает возможность исключения Израиля из группы по вопросам обороны "Рамштайн". Об этом пишет Kyiv Post. В контактную группу "Рамштайн" входят представители 30 стран НАТО и ещё 24 стран. Все они занимаются вопросами военной помощи Киеву.

Источники Kyiv Post в Совете по национальной безопасности и обороне Украины рассказали журналистам, что Израиль не оказал Украине военной помощи. По мнению собеседников издания, есть вероятность, что информация, которую обсуждают на совещаниях в формате "Рамштайн", используется Израилем в своих узких интересах, вплоть до передачи данных России.

Кроме того, Киев рассматривает возможность отмены безвизового режима между двумя странами, отмечает издание.

МИД Украины заявил, что не располагает информацией по поводу этой инициативы.

Публикация в Kyiv Post появилась на фоне сообщений о прекращении бесплатного лечения в Израиле украинских беженцев. При этом сам Израиль пытается получить гарантии безопасности для тысяч еврейских паломников, которые ежегодно приезжают в Умань для празднования еврейского нового года. При постоянных обстрелах дать эти гарантии невозможно, говорят источники Kyiv Post.

Израиль осудил российскую агрессию по отношению к Украине. Страна не предоставляет Киеву военную поддержку, но ведёт регулярные поставки гуманитарной и медицинской помощи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил, что израильское оружие в случае его поставок странам, ведущим боевые действия, может через третьи руки попасть в распоряжение Ирана и впоследствии использоваться против еврейского государства. Так, по словам Нетаньяху, произошло с западными противотанковыми средствами, которые "израильтяне находят у своих границ".

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