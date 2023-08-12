Россия заявила об атаке беспилотников на аннексированный Крым

В ночь на субботу, 12 августа, аннексированный Крым атаковали 20 беспилотников. Об этом заявило Минобороны России. По утверждению ведомства, 14 из них уничтожила система ПВО, ещё шесть были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы".

Очевидцы сообщают о приостановке движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив. Местные жители рассказывают, что слышали звуки взрывов.

По официальным данным, пострадавших и разрушений нет. Минобороны России обвинило в атаке Украину. Киев обычно российские заявления об обстрелах не комментирует.

Тем временем, и Украина, и Россия сообщили о продолжающихся боевых действиях на Купянском направлении. Генштаб ВСУ заявил, что попытки наступательных действий российских войск в этой части Харьковской области были безуспешны. Обстрелам с российской стороны подверглись 15 населённых пунктов.

Минобороны России, в свою очередь, ранее сообщило о продвижении российских подразделений на Купянском направлении и отражении 17 атак ВСУ на Донецком направлении.

Украинская сторона также сообщает о налете российских беспилотников "Шахед" иранского производства на Запорожскую область. Три из пяти дронов были сбиты силами ПВО, говорится в сообщении.