Кыргызстан и Узбекистан объявили о завершении делимитации границ

Более 20 совместных документов подписали в ходе переговоров в Бишкеке президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев, в том числе протокол об обмене ратификационными грамотами к договору об отдельных спорных участках границы.

Полный список документов, подписанных в ходе визита Мирзиёева в Бишкек, приводит Киргизская служба Радио Свобода.

Российские госагентства цитируют киргизского президента, заявившего в пятницу, что две страны завершили процесс делимитации государственной границы и "поставили точку в этом вопросе".

Общая протяжённость киргизско-узбекской границы составляет примерно 1400 километров. Свыше 20 киргизских политиков и активистов были задержаны в октябре прошлого года, протестуя против соглашения по границе.