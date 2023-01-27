Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Кыргызстан и Узбекистан объявили о завершении делимитации границ

Шавкат Мирзиёев (слева) и Садыр Жапаров

Более 20 совместных документов подписали в ходе переговоров в Бишкеке президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев, в том числе протокол об обмене ратификационными грамотами к договору об отдельных спорных участках границы.

Полный список документов, подписанных в ходе визита Мирзиёева в Бишкек, приводит Киргизская служба Радио Свобода.

Российские госагентства цитируют киргизского президента, заявившего в пятницу, что две страны завершили процесс делимитации государственной границы и "поставили точку в этом вопросе".

Общая протяжённость киргизско-узбекской границы составляет примерно 1400 километров. Свыше 20 киргизских политиков и активистов были задержаны в октябре прошлого года, протестуя против соглашения по границе.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG