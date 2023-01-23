Минкульт Кыргызстана подал иск о закрытии Радио Свобода/Азаттык

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана обратилось в Ленинский районный суд с иском о прекращении деятельности "Азаттык Медиа" как средства массовой информации. Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода (Азаттык) со ссылкой на уведомление ведомства. Дата обращения в суд не указана.

В иске говорится, что видеоматериал о конфликте на кыргызско-таджикской границе не удален и распространяется в социальных сетях. Речь идет об эфире программы "Настоящее Время. Азия", которая вышла в середине сентября 2022 года под заголовком "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана" (Настоящее Время – телеканал, созданный Радио Свободная Европа/Радио Свобода при участии Голоса Америки). В программе, по утверждению ведомства, содержатся "элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области".

В конце октября 2022 года Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана приняло решение заблокировать сайты "Азаттыка", а также счёт организации в "Демирбанке". 26 декабря стал известно, что ограничения на территории КР продлены. В ведомстве уточнили, что эта мера будет действовать до тех пор, пока материал, из-за которого принято решение о блокировке, не будет удален.

Руководство Радио Свободная Европа/Радио Свобода расценило этот шаг как преследование свободных СМИ, которое подрывает демократию в Кыргызстане. "РСЕ/РС серьезно относится к своим обязательствам по сбалансированному освещению событий. Мы изучили содержание данного материала и не обнаружили никаких нарушений наших стандартов. Мы не поддадимся давлению с целью удаления сбалансированных материалов с наших сайтов, будь то со стороны Кремля или правительства Кыргызстана", – заявил президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай.

Адвокаты "Азаттыка" обратились в Первомайский районный суд города Бишкека, чтобы оспорить решение Минкультуры. Первое разбирательство по этому делу назначено на 26 января 2023 года.