Кыргызстан и Таджикистан подписали мирный протокол

Главы служб национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол о мирном урегулировании конфликта между странами. Об этом сообщил вице-премьер и начальник Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев. Он назвал подписание документа еще одним шагом к миру, который постепенно восстанавливается на границе.

Также Ташиев добавил, что созданная двумя сторонами совместная комиссия по расследованию недавнего вооруженного нападения на кыргызско-таджикской границе продолжит свою работу 20 сентября.

Сегодня, 19 сентября, в Кыргызстане объявлен национальный траур по гражданам, погибшим на кыргызско-таджикской границе. По последней официальной информации, 14-17 сентября было убито не менее 59 кыргызстанцев, из них 40 военнослужащих. 164 человека получили ранения. Более 140 тысяч человек были временно переселены из приграничных кыргызских сел в безопасные места. МИД Таджикистана официально сообщал о гибели 41 своего гражданина и более чем о 100 раненых.