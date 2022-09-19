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Кыргызстан и Таджикистан подписали мирный протокол

Вице-премьер и глава Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана Качымбек Ташиев

Главы служб национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол о мирном урегулировании конфликта между странами. Об этом сообщил вице-премьер и начальник Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев. Он назвал подписание документа еще одним шагом к миру, который постепенно восстанавливается на границе.

Также Ташиев добавил, что созданная двумя сторонами совместная комиссия по расследованию недавнего вооруженного нападения на кыргызско-таджикской границе продолжит свою работу 20 сентября.

Сегодня, 19 сентября, в Кыргызстане объявлен национальный траур по гражданам, погибшим на кыргызско-таджикской границе. По последней официальной информации, 14-17 сентября было убито не менее 59 кыргызстанцев, из них 40 военнослужащих. 164 человека получили ранения. Более 140 тысяч человек были временно переселены из приграничных кыргызских сел в безопасные места. МИД Таджикистана официально сообщал о гибели 41 своего гражданина и более чем о 100 раненых.

  • Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга. В пятницу, 16 сентября, было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе.

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