Бишкек потребовал от Радио Свобода удалить новостной сюжет

Правительство Кыргызстана потребовало от Радио Свобода удалить видео одной из новостных программ, в которой сообщалось о недавних столкновениях на границе с Таджикистаном.

По утверждению министерства информации Кыргызстана, мониторинг материалов Радио Азаттык – киргизской Службы Радио Свобода – показал, что видео было предвзятым при освещении событий на киргизско-таджикской границе. Ведомство считает, что авторы публикации в большей степени заняли позицию таджикской стороны.

Видео, о котором идёт речь, было снято телеканалом Настоящее Время, входящим в одну медиакорпорацию с Радио Свобода, в сотрудничестве с Голосом Америки.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил, что телеканал придерживается сбалансированного освещения событий и после проверки контента не было обнаружено никаких нарушений корпоративных стандартов.

"Мы не поддадимся давлению, направленному на удаление с наших сайтов сбалансированных материалов, кто бы ни оказывал такое давление – Кремль или правительство Кыргызстана, – сказал Флай. – Угрозы журналистам и попытки заставить замолчать независимые СМИ – это авторитарная тактика, которая служит только подрыву киргизской демократии".

На границе Таджикистана и Кыргызстана периодически возникают конфликты. Протяжённость границы между странами составляет 970 километров, 519 из них демаркированы, остальные – нет. Из-за этой неопределённости между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется оружие, что приводит к человеческим жертвам.

Последний раз обострение конфликта случилось в сентябре. Погибли несколько десятков человек, сотни получили ранения.

Кыргызстан известен своей достаточно открытой медийной средой по сравнению с другими странами Центральной Азии, но правозащитники говорят, что ситуация со свободой слова ухудшилась с приходом к власти два года назад президента Садыра Жапарова.

В марте 2022 года из-за растущего давления властей РСЕ/РС вынуждена была после 30 лет работы закрыть своё бюро в Москве. К настоящему времени 27 журналистов, сотрудничающих с РСЕ/РС, внесены Минюстом России в списки "иностранных агентов" – физических лиц. Русскоязычные сайты медиакорпорации – в том числе сайты Русской службы Радио Свобода и её аккаунты в социальных сетях - заблокированы на территории России.

Несмотря на противодействие властей, популярность Радио Свобода остаётся высокой. В марте 2022 года (первый месяц военной агрессии России против Украины) сайты "Свободы" зарегистрировали более 18 миллионов посещений, это лучший результат в истории редакции. С начала этого года сайты Радио Свобода посетили более 100 миллионов пользователей. "Ситуация остаётся мрачной, но 70-летняя история нашей корпорации свидетельствует о том, что время – на стороне свободы, даже в путинской России", - выразил уверенность Флай.

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