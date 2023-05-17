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Кыргызстанца приговорили к 10 годам за участие в войне в Украине

Городской суд Бишкека

Первомайский районный суд Бишкека приговорил к 10 годам лишения свободы кыргызстанца, обвиненного в участии в боевых действиях в Украине, передаёт киргизская служба Радио Свобода. По данным следствия, он воевал на стороне донбасских сепаратистов.

Как следует из приговора, в июне прошлого года 30-летний обвиняемый, находясь в Москве, вступил в одну из вооружённых группировок так называемой "ЛНР". Его целью было получение денежного вознаграждения и российского гражданства. Он перевозил миномётные установки и боеприпасы к линии фронта в районе Соледара. В сентябре его передислоцировали в Попасную, где он также занимался материальным обеспечением военных группировок "ЛНР". Через полгода он уволился со службы и вернулся в Москву, а оттуда - на родину в Бишкек.

Обвиняемый не признал свою вину. Он заявил, что находился на территории "ЛНР", но в боях не участвовал.

  • Законы Кыргызстана и некоторых других стран Центральной Азии запрещают гражданам службу в вооружённых силах и силовых структурах других стран, даже если в них она легальна. Их посольства регулярно публикуют предупреждения для своих граждан в России об уголовной ответственности за такие действия.

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