Токаев бьет наёмников по рукам

Казахстан жестко преследует собственных граждан, которые вздумали поехать воевать на территорию Украины. Как в других постсоветских странах относятся к согражданам, принимающим участие в российско-украинской войне? А также новое явление Путина на захваченных территориях. В эфире: Вячеслав Половинко (Казахстан), Рубен Меграбян (Армения), Андрей Курара (Молдова). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы