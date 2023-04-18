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Лицом к событию

Токаев бьет наёмников по рукам

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Казахстан жестко преследует собственных граждан, которые вздумали поехать воевать на территорию Украины. Как в других постсоветских странах относятся к согражданам, принимающим участие в российско-украинской войне? А также новое явление Путина на захваченных территориях. В эфире: Вячеслав Половинко (Казахстан), Рубен Меграбян (Армения), Андрей Курара (Молдова). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

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