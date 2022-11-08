В России в 2022 году зафиксировали рекордный отток мигрантов

За восемь месяцев 2022 года в России зафиксировали рекордный отток мигрантов. Такие выводы сделал канал "Можем объяснить", проанализировав данные Росстата.

Согласно официальным данным, с января по август этого года в Россию приехали почти 444 тысячи мигрантов, а уехали свыше 506 тысяч. Таким образом, миграционный отток составил 62,5 тысячи человек. Как отмечается в публикации "Можем повторить", такого оттока не было даже в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19.

До начала войны на заработки в Россию активно приезжали украинцы. По итогам 8 месяцев 2021 года Украина находилась на втором месте среди всех стран зарубежья по количеству мигрантов – тогда приток составил 34,6 тысячи человек. Больше мигрантов было только из Таджикистана – плюс 49,2 тысячи.

В этом году за 8 месяцев убыль мигрантов из Украины составила 8,5 тысячи человек. Среди рекордсменов по оттоку – Армения (минус 15,7 тысячи), Кыргызстан (минус 14 тысяч), Узбекистан (минус 13,7 тысячи). Больше приехавших, чем уехавших, только из одной страны – Таджикистана. Однако приток все равно меньший, чем год назад, – плюс 41,7 тысячи человек.