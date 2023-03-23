La Stampa: сын красноярского губернатора бежал из-под ареста

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Об этом сообщают итальянские издания La Stampa и ANSA.

По данным журналистов, Усс сломал свой электронный браслет и скрылся из квартиры в Милане к моменту прибытия туда карабинеров. Официального подтверждения этой информации нет.

21 марта стало известно, что апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США. Там его обвиняют в поставке электроники и венесуэльской нефти в обход санкционного режима, отмывании денег и банковском мошенничестве.

Вашингтон утверждает, что компании Усса покупали электронику и отправляли её в Россию производителям, входящим в санкционный список. В частности, речь идёт о современных полупроводниках и микропроцессорах, которые используются в российских истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках.

Усс отрицает вину и просит выдать его России. Уже после ареста в пригороде Милана бизнесмен был заочно арестован Мещанским судом Москвы по подозрению в отмывании денег. Подробности этого дела неизвестны, заочный арест может использоваться, чтобы освободить бизнесмена от выдачи в Нью-Йорк.

Издание ANSA со ссылкой на адвокатов пишет, что Соединённые Штаты могут рассматривать вопрос последующего обмена Усса на американца Пола Уилана, в 2020 году приговорённого к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже.

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