Лаборантку медколледжа задержали по делу о поджоге музея СВО

По подозрению в поджоге саратовского "Музея истории специальной военной операции" – так российские власти называют войну в Украине – задержали лаборантку мурманского медколледжа. Об этом пишет издание "Астра".

На 35-летнюю Анастасию Сущевскую завели дело о теракте. Что лаборантка колледжа, который находится в Апатитах, делала в Саратове, не сообщается.

Прошлой ночью, 9 апреля, в музее разбили окно и бросили в помещение бутылку с зажигательной смесью. Возник пожар – его потушил охранник, писала "Астра". По сведениям "Базы", огонь повредил только окно и шторы. На месте полицейские нашли пятилитровую канистру и три бутылки с неизвестной жидкостью.

Этот музей уже поджигали в декабре прошлого года. Тогда тоже было возбуждено дело о теракте – задержан 21-летний житель Самарской области Максим Ким. По данным "Астры", обвиняемый работает слесарем на одном из предприятий в Тольятти. Ким утверждал, что стал жертвой мошенников и не знал, что в здании находится музей.