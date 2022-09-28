Латвия объявила режим ЧС на границе с Россией из-за мобилизации

Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Россией из-за объявленной Москвой мобилизации. Он начнет действовать с 28 сентября и продлится три месяца, говорится на сайте правительства.
В сообщении говорится, что режим ЧС будет действовать в Алуксненском, Балвском и Лудзенском районах страны. Действие режима распространяется также на порты, аэропорты, пункты пересечения границы и железные дороги.
Власти Латвии закрывают пограничный переход Педедзе в целях сокращения потока россиян. Государственная пограничная служба страны получила предписание об усилении надзора за пересекающими границу гражданами России.
Ранее Латвия решила не выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим избежать мобилизации в армию, или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза. В МИДе страны это объяснили "соображениями безопасности".
МИД Польши тем временем вслед за Болгарией рекомендовал своим гражданам покинуть Россию и воздержаться от поездок в страну.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- Российские власти могут запретить выезд из страны военнообязанным — прежде всего, мужчинам возрастов, подходящих под мобилизацию. Об этом сообщают издания "Вёрстка", "Медуза", "Сота" и канал "Ходорковский LIVE" со ссылкой на анонимные источники, в том числе, близкие к Кремлю и ФСБ.
- Два источника "Медузы" сообщили, что закрытие границ произойдёт в районе 28 сентября. По данным источника "Вёрстки", запрет вступит в силу до 30 сентября.
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