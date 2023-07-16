Латвия остановила деятельность фирмы, управлявшей виллой Петра Авена

Латвия остановила деятельность компании Klauģu muiža, принадлежащей совладельцу "Альфа-банка" Петру Авену. На эту компанию записана вилла Авена в одноимённом поместье. В феврале на поместье, как и на другие активы бизнесмена, был наложен арест. На 20 июня у Klauģu muiža была налоговая задолженность в 5450 евро.

Служба государственных доходов Латвии также запретила реорганизацию компании и смену её участников.

Поместье Авена Klauģu muiža - около 50 гектаров земли в заповедной зоне, на берегах двух озёр. Там располагаются несколько построек. Помимо жилой части, оно включает в себя выставочную галерею и банно-оздоровительный комплекс.

После начала войны России в Украине Пётр Авен попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. В марте 2022 года власти Италии арестовали его виллу на Сардинии стоимостью четыре миллиона евро.

При этом въезд в Латвию Авену не запрещён, поскольку у него есть гражданство этой страны. В начале 2023 года латвийские власти проводили оценку деятельности Авена и ставили вопрос, есть ли основания для лишения его латвийского гражданства. О результатах не сообщалось.