Латвия планирует приостановить действие закона о репатриации 

Министерство внутренних дел Латвии предложило правительству приостановить действие закона "О репатриации", сообщает Delfi со ссылкой на ведомство. Согласно сообщению МВД, в последнее время большинство заявок на репатриацию поступает от россиян.

"В 2022 году доля граждан России уже достигла 81% от общего числа тех, кто получил статус репатрианта или члена семьи репатрианта", — заявили в МВД, подчеркнув, что количество таких заявок резко увеличилось после начала войны в Украине.

При этом растёт количество случаев подделки документов, сообщают в МВД. По этой причине ведомство аннулировало или заморозило около 200 заявок, одобренных ранее.

Закон, принятый в 1995 году, позволяет получить гражданство Латвии людям, предки которых были этническими латышами или ливами. Чтобы подать заявление, потенциальный репатриант должен в том числе собрать документы, доказывающее родство и этническую принадлежность предков.

В 2022 году граждане России подали 430 заявок в рамках закона "О репатриации". Из них 220 человек получили статус репатрианта или члена семьи репатрианта.

Другие новости Радио Свобода: