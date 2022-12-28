Латвия сохранит рабочие визы для журналистов "Дождя"

Власти Латвии сохранят рабочие визы сотрудникам телеканала "Дождь", лицензия на вещание у которого была отозвана в начале декабря. Об этом сообщает Delfi.

Латвийское управление по делам гражданства и миграции провело проверку и пришло к выводу, что сотрудники телеканала продолжают журналистскую деятельность и у ведомства нет оснований для аннулирования виз. Журналисты смогут остаться в стране и продолжать работу, отмечает Delfi.

В ходе проверки, "Дождь" упомянул, что цель визы — трудоустройство, и сотрудники продолжают создавать контент для соцсетей и цифровых каналов.