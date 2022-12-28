Латвия сохранит рабочие визы для журналистов "Дождя"

Власти Латвии сохранят рабочие визы сотрудникам телеканала "Дождь", лицензия на вещание у которого была отозвана в начале декабря. Об этом сообщает Delfi.
Латвийское управление по делам гражданства и миграции провело проверку и пришло к выводу, что сотрудники телеканала продолжают журналистскую деятельность и у ведомства нет оснований для аннулирования виз. Журналисты смогут остаться в стране и продолжать работу, отмечает Delfi.
В ходе проверки, "Дождь" упомянул, что цель визы — трудоустройство, и сотрудники продолжают создавать контент для соцсетей и цифровых каналов.
- 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала "Дождь". Решение было принято, как утверждается, в связи с угрозой национальной безопасности.
- Поводом для этого стало высказывание ведущего Алексея Коростелёва 1 декабря в прямом эфире "Дождя". Он обратился к зрителям с просьбой присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну с Украиной и произнёс фразу "наша армия". После этого латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии.
- 2 декабря "Дождь" извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелёвым. Сам журналист объяснил, что оговорился в эфире.
- Больше 70 редакций русскоязычных СМИ, в том числе зарегистрированных или расположенных в Латвии, присоединились к письму в поддержку телеканала "Дождь".
- Управление по делам гражданства и миграции Латвии попросило телеканал "Дождь" объяснить, чем будут заниматься сотрудники канала, имеющие рабочие визы.
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