Латвия запретила нерегулярные пассажирские перевозки в Россию

Правительство Латвии запретило нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через границы с Россией и Беларусью. Запрет касается организованных групповых туров, например, экскурсий или поездок на спортивные мероприятия, передаёт "Настоящее время".

Ограничение распространяется на всех перевозчиков независимо от страны регистрации. Переход через границу будет возможен только на регулярных автобусных маршрутах. Однако и их Рига может запретить, сообщил в конце сентября министр сообщения Латвии Атис Швинка.

Запрет нерегулярных поездок вступит в силу с ноября. С осени Рига ужесточила проверку граждан не входящих в ЕС и НАТО стран, в том числе России. Отправляясь в Латвия, они должны предварительно заполнить анкету с данными о себе и поездке.