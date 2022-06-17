Сергей Лавров: "Россия не вторгалась в Украину"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Би-би-си заявил, что Россия не нападала на Украину. Начало так назваемой специальной военной операции в Украине он объяснил тем, что не осталось иного способа объяснить Западу, что "втягивать Украину в НАТО" - преступление.

На вопрос Би-би-си о многочисленных жертвах и страданиях мирного населения Украины, отражённых в недавнем докладе верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, Лавров ответил, что международные чиновники вплоть до генерального секретаря ООН подвержены давлению Запада и часто выступают рупором фейковых новостей.

В отношении смертного приговора, вынесенного недавно властями самопровозглашенной "ДНР" двум британцам и марокканцу, служившим в вооружённых силах Украины, Лавров заявил, что суд в "ДНР", посчитавший иностранцев наёмниками, а не комбатантами, он считает независимым, а мнение Запада ему неинтересно.

"Россия не белая и пушистая. Россия такая, какая она есть, и мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть", - сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров уже отметился рядом резких высказываний - в частности, заявлял, что Украина находится под властью нацистов, и даже утверждал о наличии у Адольфа Гитлера еврейских корней, как у президента Украины Владимира Зеленского. Эти слова вызвали резкую реакцию официальных лиц Израиля.

Россия начала полномасштабное вооружённое вторжение в Украину 24 февраля. Большинство стран мира осудили вторжение. Страны Запада называют его ничем не спровоцированной агрессией.