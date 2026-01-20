Лавров: США пока не освободили россиян из состава экипажа "Маринеры"

Соединенные Штаты пока не освободили двух российских членов экипажа танкера "Маринера", захваченного в Северной Атлантике, заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в Москве рассчитывают, что "американские коллеги выполнят своё обещание", переданное российской стороне. "Нас заверили, что решение об их освобождении принято на высшем уровне", - добавил министр.

Соединенные Штаты взяли под свой контроль судно "Маринера" под российским флагом в начале этого месяца, утверждая, что оно входит в состав теневого флота танкеров, перевозящих нефть в такие страны, как Венесуэла, Россия и Иран, в нарушение американских санкций. США заявили, что экипаж "Маринеры" может быть привлечен к ответственности, что Россия назвала "категорически неприемлемым".

Через два дня после захвата танкера представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп принял решение освободить россиян в ответ на обращение властей России. Сам Трамп это сообщение не комментировал.

Танкер "Маринера", сопровождаемый, по сообщениям СМИ, судами российского военно-морского флота, был задержан после того, как его преследовали у берегов Венесуэлы. Танкер был перерегистрирован и переименован, чтобы перейти под российскую юрисдикцию, в попытке предотвратить попытки захвата со стороны США в рамках кампании против прежних властей Венесуэлы.

Москва обвинила Вашингтон в разжигании напряженности и угрозе международному судоходству, назвав захват незаконным.



