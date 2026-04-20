Ледокол по имени Боня. Блогеры обсуждают "новых недовольных"

Живущая в Монако модель и бьюти-блогер Виктория Боня 14 апреля опубликовала в инстаграме обращение "от лица народа" к Владимиру Путину.

Она перечислила пять проблем, о которых президент, по ее мнению, не осведомлен: равнодушие чиновников к пострадавшим при наводнении в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе, убийство животных, занесенных в Красную книгу, изъятие скота в Новосибирской области и блокировки интернета. Видео за неделю собрало более 1,5 миллионов лайков. Обращение заметили далеко за пределами аполитичной аудитории ее блога. Даже британская газета The Guardian опубликовала статью о новой звезде российской оппозиции.

Обращение к Путину, отклики на него властей и еще три видеозаписи в инстаграме Виктории Бони (в первой она благодарит Кремль за внимание, во второй отвечает на оскорбления, в третьем выступает в образе Человека-паука) породили дискуссию в соцсетях.

Мат заменен на звездочки редакцией. Некоторые посты сокращены.

Андрей Калитин:

Виктория Боня сказала то, что думают многие

На этой неделе вся Россия с интересом смотрела политический минисериал, снятый в Монако в жанре мелодраматического стендапа. Сценарист пока неизвестен, титров в финале не было, версий много. Но важнее другое: несмотря на слезы главной героини проекта, хэппи-энда нет и не будет. (...)

Виктория Боня сказала то, что думают многие. Правда, умные понимают, что царь все знает, и потому молчат. Звенящая тишина при дворе – единственная причина того, что голос из Монако прозвучал так громко и вызвал эхо. (...)

Николай Травкин:

Дела в телевизоре шли успешно. Доклады каждого министра укрепляли уверенность в завтрашнем дне, сводки Росстата внушали гордость, мировое лидерство в цифровой сфере позволяло Органам вычислить и закатать лет на семь любого "андерсеновского мальчика" ещё до озвучивания фейка про голого короля... И тут неожиданно находится простая русская женщина в Монако и заявляет: "Ваше Величество, вас все боятся и поэтому всё врут, а на самом деле в царстве творится полный пи…ц."

Петр Чалкин:

Ну нормально вырисовываются новые контуры оппозиции. Старая в чем была неправа? Она во всю эксплуатировала русофобию. На фоне войны с Украиной она бросила все остальное, оставшись на русофобском коньке. Удивительно, но почему-то растеряла почти всю поддержку среди россиян.

Новые, зарождающиеся, куда осторожней, никакой русофобии, за народ, за Россию, но власть оху*ла. А то, что власть реально оху*ла на радостях от победы над старой оппозицией, очевидно всем, кроме самых уж лояльных холопов. И власти крыть-то и нечем.

Это относительно безопасное и перспективное поле для игры. Я все ждал, когда кто-то догадается на него выйти, но, конечно, что Боня станет ледоколом, не ожидал.

Не все разделяют этот уважительный интерес к выступлению Виктории Бони.

Андрей Волна:

У них Боня стала новой надеждой, почти новым "национальным лидером". Нет, конечно, она не против Путина (как можно быть против из Монако???), но она пытается ДОНЕСТИ до президента, что с интернетом фигня и коров убивают (вообще-то коровы пох, но к народу надо быть ближе!).

Нет, я не преувеличиваю. Это я на "Популярной политике" услышал. А потом – еще много где.

Пропасть уже между разными политическими группами россиян в эмиграции. Пропасть.

Украины нет вообще. У них Боня

Одни (что в меньшинстве) твердят, что Украине и добровольцам надо помогать. И помогаем. Как можем, и чем можем.

У других Украины нет вообще. У них Боня. Защитница интернета: е-Боня. По всем Ютуб-каналам. От утренних до вечерних.

Сегодня рашисты всю ночь бомбили Запорожье и Днепр.

Но это им не интересно.

е-Боня превыше всего! Она за интернет.

25 лет россияне ничего, что мешало бы вести страшные войны, в интернете не видели. А сейчас увидят, да.

Боня не даст соврать, ведь так?

Сергей Цуркану:

Как видим, телешоу "Дом-2" стало питательной средой для диссидентского, даже партизанского движения в России. Первая – Собчак, сейчас Боня формирует освободительный полк для интервенции, на подходе Бузова и Май Абрикосов. "Дом-3" или Прекрасная Россия будущего.

Аркадий Янковский:

Знавали мы Boney M.

Bonnie Tyler, Bonnie Bennet.., вспомнить можно еще и "Бонни и Клайд"…

Но оказывается, самая значительная персона – это наша отечественная Боня!

Век живи – век учись!

Пользуется успехом пародия Михаила Шаца на обращение Виктории Бони.

Насмешникам отвечает Наталья Барабаш:

Послушала я тут, как третий день подряд оппозиционная общественность весело стебется над Боней. И наконец не выдержала.

Люди, над чем вы смеетесь? Над тем, что гламурная дива сказала о беспределе властей в РФ так, что ее посмотрели 20 миллионов человек? А вас сколько?

Да, она обращалась к Путину по принципу: а царь-то не знает! кричала "Я с народом" из Монако.

Простая гламурная девчонка говорит именно про то, что волнует людей

А наша оппозиция почему оттуда кричит, а даже близко не имеет таких просмотров? Может, не о том кричит? Пасе-хренасе, лается между собой, выясняют, кто самый главный властитель дум в изгнании и кто чего украл 30 лет назад.

А в это время простая гламурная девчонка своими сто раз осмеянными надутыми губами говорит именно про то, что волнует людей. Про их проблемы. И ругает власть так, что в Кремле забегали и методичку в СМИ спустили: выступление Бони не обсуждать и даже не критиковать.

Ну тут оппозиция и сама справилась. Да кто она такая! Не так все сказала! Войну не упомянула, Путина не приложила! Дурь ей в голову ударила!

Да придите в себя. Не важно, что куда Боне ударило. Она сделала за вас вашу работу. Просто почитайте комменты лояльной вроде бы аудитории под ее видео. Как они костерят власти! Как уже сами, без Бони, ругают Путина. Еще и ей пытаются глаза открыть.

Читаешь – и понимаешь, почему Кремлевские чиновники пошли с вилами на интернет. Если уж поклонники Бони….

Ну а то, что она не хочет примыкать к Дождю и плачет от счастья, что в Кремле ее услышали…

Светские львицы не обязаны быть самыми главными оппозиционерами.

Но как работать с аудиторией, я бы на месте нашей оппозиции у нее поучилась.

Некогда радикально провластный, а ныне диссидентствующий блогер Илья Ремесло провел 30 дней в психиатрической лечебнице, куда его упекли за смелые посты в телеграме, и тоже откликнулся на заявление Бони:

Она безусловно молодец, не знаю уж, связано ли ее выступление с моим демаршем.



Самое забавное, что я тоже хотел делать пост в формате "неудобные вопросы", думал об этом. Но в итоге решил более радикально выступить.

С одной стороны – вопросы были бы более безопасными. С другой – такой шумихи не было бы точно. И Боня получила реакцию Пескова – толку мало, он врет в 99% случаев, но тем не менее...

Все это очень плохие сигналы для Кремля

И обратите внимание на ее охваты. У меня чуть больше, но это если считать всех посторонних, написавших и снявших ролики. У Бони своя аудитория огромная и аполитичная. И она прививает "на свежачок" людям взгляды. Опасненько.



Все это очень плохие сигналы для Кремля. Ну правда, никогда такого еще не было, сплошной поток негатива и ошибок, причем нерешаемых.



А некоторые смеялись, когда я говорил что 2026 год покажет кузькину мать. Думайте!

На мартовское заявление Ильи Ремесла не отреагировали в Кремле, а Викторию Боню игнорировать не стали. Дмитрий Песков заявил, что в ее обращении "затронуты многие проблемы, но власти и так ведут по ним кропотливую работу".

У лоялистов этот отклик вызвал раздражение.

Александр Дугин:

То, что власть живо реагирует на какую-то Боню и вообще никак не реагирует на народ, несколько изумляет.

Z-пропагандисты недоумевают. Провоенный телеграм-канал "Два майора":

Контент от этой дамы интересует народные массы гораздо больше, чем война

Честно говоря, не сидим в запрещенном инстаграме. Но тот факт, что аудитория Бони, раскритиковавшей политику федерального центра за блокировки, насчитывает 13 миллионов [❗️] только прямых подписчиков, несколько заставляет задуматься и нас, скромных воеблогеров. Наверное, и органам власти разумно учесть тот факт, что вот такая вот дама и её мнение интересует воспитанное телевизором и государством народонаселение, чем мнение престарелых экспертов в костюмах. То есть и с такой категорией людей надо уметь работать.

Ну а что же до красивых отчетов о блокировке вредоносных ресурсов Запада, тут хорошо пишет тов. Колясников про отклик аудитории на выплеск Бони: "Под миллион реакций, более 50.000 комментариев".

Ну а учитывая, что вражеский инстаграм "заблокирован", разумный вопрос. Кто в нем будет контраргументировать слова Бони, разъяснять народу политику партии и призывать к чему-либо.

То мы делаем вывод, что контент от этой дамы интересует народные массы гораздо больше, чем идущая пятый год война.

Прокремлевская журналистка Анастасия Кашеварова поддержала Викторию Боню:

На самом деле Виктория Боня сказала то, что мы пишем и говорим уже достаточно долго.

И по факту те, кто критикует Боню, так и не ответили Виктории ни на один вопрос. То, что она накачала губы или сделала сиськи – это не аргумент. Это просто оскорбление, Вы ей ответьте по факту.

Даже у девчонок из шоу-бизнеса просыпается русский дух

Вот так сложилась схема, что чиновникам не доверяют, а женщине, которая вела вольготную бьюти-жизнь и зарабатывала на фотографиях пластики носа – верят.

Очень хорошо, что даже у девчонок из шоу-бизнеса просыпается русский дух, и они ставят государственное/народное выше своих личных интересов и заработка. (...)

16 апреля появились сообщения о том, что от политического блока администрации президента в лояльные СМИ поступила настоятельная просьба "не развивать тему обращения Бони". Дальнейшее его обсуждение "не имеет смысла", заявил Песков.

Провластный политолог-"иноагент" Сергей Марков разъясняет:

Дмитрий Песков предложил прекратить дискуссию по поводу Бони и её обращения.

И это логично. Весь этот шум вокруг Бони это вообще больше недоразумение.

1. Песков сам же ничего такого по обращению Бони не говорил. Просто когда его спросили, он вежливо не проигнорировал вопрос и вежливо ответил, что, конечно, мы в курсе об этом (как и обо всем остальном).

2. И, конечно, все поднятые там темы (и все другие темы и во всех других обращениях тоже) конечно учитываются в работе.

3. А потом вдруг неожиданно пошёл взрыв – людям показалось, что власть как-то особо выделила это обращение.

4. А она не выделяла!

5. Власть, видимо, просто изумилась этому взрыву в обществе.

Забудьте об этом, не было почти ничего

6. И взрыв, видимо, пошёл не туда. Там и недовольство, что именно Боню заметили. И надежды на смену курса.

7. Но ничего этого нет. Это иллюзии.

8. Поэтому теперь есть чёткий сигнал всем: забудьте об этом, не было почти ничего.

9. Только для узких специалистов, социологов и политологов и для закрытых дискуссий будет интересная тема кейса Бони: почему вышло такое недоразумение в обществе? Откуда столько всего из ничего? Индикатором чего это может быть? Какие выводы можно сделать?

10. А для всех – забудьте про Боню.

11. Вот блогерша миллионерша Айза уже удалила свой миллионный ролик в поддержку обращения Бони. И вы удалите. Поддержки Бони не нужно.

12. И Песков чётко и ясно и жёстко сказал: президент получает всю необходимую информацию.

Виктория Боня поблагодарила Кремль "за то, что не прошли мимо", подчеркнула, что не поддерживает антипутинскую оппозицию.

В следующем видео Виктория Боня ответила Владимиру Соловьеву, Виталию Милонову и прочим хейтерам и обещала подать на них в суд. "Почему сегодня такие люди находятся в публичном пространстве и еще представляют интересы нашего народа? Не пора ли им на пенсию?", – спрашивает она.

Андрей Пивоваров:

Такая перепалка – это отлично.

Во-первых, Соловьёв не привык, что ему отвечают, и то, что м*дака прилюдно ставят на место, сбивает с него корону. Боня делает то, что хотели многие – уже за это респект.

А в главных, она своей немалой аудитории, сопоставимой со многими оппозиционными медиа, доносит важные тезисы: страна идёт не туда (хочется больше, но и это норм), говорящие головы – это ничтожества, и, главное, критиковать можно.

Для тех, кто помнит нулевые, это как "Нургалиев разрешил", теперь "делай как Боня".

18 апреля Виктория Боня опубликовала ИИ-видео, в котором в образе супергероини сражается с недоброжелателями: заклеивает паутиной рот Владимиру Соловьеву, связывает Артемия Лебедева и сбивает с ног Виталия Милонова.

Дмитрий Пиликин:

Если соловьевы-милоновы-лебедевы против, то я ЗА!

Ну что, друзья, уже совершенно не важно, что вы думали ДО, потому что наступило ПОСЛЕ, и это прям мощный хуг из инстаграма, от которого никто ничего подобного и не ожидал.

Не думал, что я когда-либо такое скажу, но теперь я фанат Бони. Если соловьевы-милоновы-лебедевы против, то я ЗА!

Анна Наринская:

Люди, которым не нравится протест Виктории Бони – на какой протест "изнутри народа" (как она сама определяет) вы надеялись? Что кто-нить с 3-мя миллионами подписчиков будет Гарри Каспарова цитировать?

И какие-то разве есть сомнения, что борьба с патриархатом – а это ровно то, что Боня делает в последнем посте, – это и есть борьба с российским режимом? Противостояние ему, как минимум.

Тут что-то хотела написать про дежурную мизогинию нашей оппозиции, но, нет, не буду, только спрошу: вот это вот про танцы в трусах и накаченные губы – вам самим-то себя не стыдно?

Аннемария Виг:

(...) Продолжаю наблюдать за Викторией Боней.

Сегодня она ответила пропагандисту Владимиру Соловьёву, который позволил себе прямо на федеральном канале, мягко говоря, очень некрасиво "наехать" на Викторию за её обращение к президенту.

Сделал он это в своей мерзопакостной манере. Обесценивая и унижая её, как женщину. Из них двоих, Соловьёв – просто мерзкое, отвратительное явление. Виктория на его фоне – почти Ангел.

Так вот, размышляю: задавят Боню власти в итоге или нет?

Ибо Боня реально для нынешнего режима в РФ становится очень неудобной. Слишком большое влияние набирает. И столько неприятных вещей говорит. Глядишь скоро посягнёт и на святое – на СВО.

Именно из-за опасений о таком неподвластном и неконтролируемом влиянии, в РФ отключили сначала ФБ и инстаграм. Затем телеграм и вообще интернет. И давно уже начали давить блогеров миллионников.

Потому что такие конкуренты за умы народа режиму Путина не нужны – слишком непредсказуемые, абсолютно неконтролируемые и поэтому опасные. Потому что могут сбивать народ с "верного пути" и нужной идеологии.

Или всё-таки, Виктория – та самая тёмная лошадка, которая посадит первое зёрнышко, разгонит волну и народ россейский наконец взбунтуется?

Она может стать первой ласточкой зарождающегося народного бунта

Нет, сама Боня, конечно, не революционерка. И не собиралась ею быть. Но она может стать первой ласточкой зарождающегося народного бунта. Предвестником бури: "а он мятежный просит бури …." Сама того не ожидая и не планируя.

Более того, Боня даже не оппозиционерка по убеждениям, но вполне может оказаться триггером для очень массовой аудитории именно потому, что она не "политическая", а "своя", глянцевая, приятная, понятная, женская, эмоциональная, попадающая прямо в боль и в то, что у людей в РФ сегодня накопилось.

Интересно, понимает ли сама Виктория, в какую историю она ввязалась? Готова ли она к такому масштабу и последствиям?

Хм….. а может, как раз такая мягкая, почти с виду лояльная власти сила и нужна для оппозиции? Чтобы раскачать народ? Хотя думаю, Боня даже не предполагала, в какой переплёт попадёт, когда это всё начинала.

Но мне определённо нравится и интересно, чем закончится это противостояние: Боня против властей. (...)

Из искры, возможно, разгорится пламя. Я всё ещё не теряю надежду, что хотя бы спустя 4 года, народ в РФ взбунтуется и свергнет уже этот режим!

Поэтому меня сейчас больше всего интересует даже не сама Боня.

Меня интересует, что именно такие фигуры – не оппозиционные, не сильно интеллектуальные (хотя это спорный вопрос), не политические – вдруг могут начать цеплять массовую аудиторию сильнее, чем привычные "борцы".

Потому что они говорят простым, понятным, эмоциональным языком. И попадают не в идеологию, а в боль того самого "глубинного" народа.

Именно такие фигуры иногда оказываются опаснее для режима, чем привычная оппозиция. Именно такие фигуры внезапно оказываются в точке, где через них начинает говорить что-то гораздо большее, чем они сами.

И очень хочется верить, что когда-нибудь – пусть даже так поздно, косо, криво, не с того края – это всё-таки начнёт двигать людей в сторону свержения режима и остановки войны.