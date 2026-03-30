Терпение иссякает

В провоенной среде растет недовольство. Тема неизбежной скорой революции у Z-авторов остается популярной, пишет исследователь провоенных пабликов Иван Филиппов. Провоенные блогеры недовольны состоянием российской экономики, положением дел на фронте и зачисткой информационного поля.

На выходных во многих российских городах должны были пройти акции против блокировки Telegram и за свободу интернета, но власти под надуманными предлогами отклонили все заявки. В Москве сослались на "ковидные ограничения", в Пензе на месте возможного проведения митинга вдруг случилась тренировка по катанию на роликах. На площадях, где планировались акции, дежурила полиция. Несколько активистов все-таки решили принять участие в протестах. По всей России, по оценкам ОВД-Инфо, задержали 18 человек.

Замедление работы Telegram началось в феврале, после этого власти пригрозили, что полностью заблокируют популярный мессенджер. Предполагают, что это произойдет в начале апреля. Как пишет "Медуза", в Кремле знают, что в России растет недовольство из-за блокировки Telegram и отключения мобильного интернета. На прошлой неделе ВЦИОМ зафиксировал самый низкий с конца февраля 2022 года рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина. С 19 по 22 марта показатель составил 70,1 процента, сократившись на 1,9 процента всего за неделю.

Стоит ли Кремлю опасаться лояльно настроенных граждан и что будут делать с теми, кто выступает против? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с социологом Игорем Эйдманом и блогером Денисом Казанским.