"Мужичок-простачок". Соцсети – об интервью Павла Губарева Дудю

Бывший "народный губернатор" так называемой "ДНР" Павел Губарев стал очередным гостем Юрия Дудя, дав ему 4-часовое интервью о первых днях "Русской весны" – организованного Россией мятежа сепаратистов на Востоке Украины, и о последовавших за этим 12 годах войны между двумя странами.

Губарев представляет типаж "возмущенных патриотов", подобно другому командиру сепаратистов, Александру Ходаковскому, любящему "резать правду-матку" в многочисленных интервью. В феврале этого года в отношении бывшего "народного губернатора" составили административный протокол по статье о "дискредитации армии". За несколько дней до этого Павел Губарев обвинил назначенного российскими оккупационными властями "главу" Донецкой области Украины Дениса Пушилина в расхищении бюджета, предназначенного на поставки питьевой воды в оккупированный Донецк.

В интервью Дудю Губарев, возможно, понимая, что терять ему особо нечего, пошел дальше Ходаковского и других "правдорубов", назвав Путина "случайным человеком во власти, а значит – Петрушкой".

Губарев – уроженец Северодонецка и соратник гражданина России, бывшего министра обороны так называемой "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина), ныне сидящего в российской тюрьме. В 2014 году, во время пророссийских митингов в Донецке, он объявил себя "народным губернатором" Донецкой области. После вторжения российских военных занялся организацией ополчения и вербовкой людей в так называемую "Народную милицию "ДНР". После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Губарев поступил на службу в армию России.

О его роли в начале событий 2014 года на востоке Украины Радио Свобода рассказывало в серии репортажей из Донецка и Луганска.

Спустя 12 лет в интервью Дудю бывший "народный губернатор", в частности, подтвердил, что в Кремле знали о входе отряда Игоря Стрелкова в Украину в апреле 2014 года, после чего направили в страну регулярную армию. Также Губарев рассказал о своих версиях того, кто стоит за убийством экс-главы "ДНР" Александра Захарченко и сбитым летом 2014 года над Донбассом малазийским "Боингом". Все это перемежалось разнообразными теориями заговора националистического толка – заставив комментаторов сравнивать Губарева с предыдущим гостем Юрия Дудя, неонацистом и командиром "Русского добровольческого корпуса" Денисом Капустиным.

Некоторые посты сокращены.

Андрей Мальгин

Ю. Дудь взял интервью у бывшего "народного губернатора Донбасса" П.Губарева. Сейчас про него уже все забыли, а в 2014 году он гремел. Чуркин в марте 2014 года, когда Губарева арестовало СБУ, о нем хлопотал на Совбезе ООН как о политзаключенном. Сейчас Губарев разочаровался в Путине и называет его "случайным человеком" и "петрушкой".

"Наивные мы были дурачки, верили в это все... Я просто понял, что это не царь. Это человек, который 25 лет работает, ну, не на своем месте находится… Это случайный человек, а случайных людей во власти не бывает. Если ты случайный человек во власти, значит, ты петрушка".

Sergey Strannik

"Мы, русские, вас немножко поубивали. Но у нас есть моральное преимущество, потому что мы признаем, что мы с вами один братский народ"

Предатель и коллаборант Павел Губарев озвучивает уродливую шизофреническую сущность "русского мира", который всех называет братьями и стремится убивать.

Родион Левинский

В интервью Дудю Губарев сам признался, что занимался крышеванием отжатой сети магазинов АТБ в Донецке. На вопрос не смущает ли его это ответил, что "они же с нами в онтологический конфликт зашли". Использование термина "онтологический" в контекста отжима бизнеса – это высшая точка развития русской философии.

Eva Poonsh

Забыли уже Капустина?

А вот у вДудя нынче Губарев.

Чистейшей прелести чистейший образец.

Я хохочу в голос.

Цырк! Кино и немцы!

"Ну да, ну да. Свастика и зига, но кто же в юности не жил этими идеалами (у того не было сердца). Но это же не всерьез. А вот настоящие нацисты – это в Украине".

Чувачок тем не менее, как я поняла, под следствием. За дискредитацию. Вперед – за Гиркин(ым).

Но там столько смешного, честно.

Цырк!

Виталий Таций

Интервью Губарева хорошо отвечает на пресловутый вопрос: "Где вы были 8 лет?".

8 лет мы охреневали, как такие клинические идиоты, как Губарев, убивали украинский Донбасс. При помощи российской армии, конечно, в чем он сам активно признается.

Всеволод Орлов

Замечу на полях, что Губарев – одно из самых сильных доказательств того факта, что никакого сколько-то значительного прорфовского движения в Донбассе не было. Этот мальчик-неудачник от мелкого околорекламного бизнеса с лицом олигофрена и прошлым в РНЕ (настоящей нацистской организации в РФ, в отличие от всего, чему РФ пытается приклеивать ярлык нацизма в Украине) – это гораздо более значимо, чем раскрученный реконструктор-недотеррорист Стрелков (никогда, сколько можно судить, никаким полковником ни ФСБ, ни ГРУ не бывший).

Донбасс – это мощнейший и богатейший регион со сложившимися элитами, формальными и не очень формальными, но так или иначе формализовавшимися. Кроме того, Донбасс – это иерархическая, практически армейская структура многочисленных шахтеров, разбитых на смены, участки и т.д. и прекрасно вертикально интегрированных – от чувака, который после техникума впервые влез под землю, до всесильного какого-нибудь Звягильского.

Если бы там у нас была какая-то движуха – у нее были бы очень понятные, как минимум, на местном уровне лидеры. Как моментально проявились таковые из самых разных структур – от Независимого профсоюза горняков до крупных вузов – в период распада СССР. Если таковые не обнаружились, а обнаружилось вот это нелепое чмо во главе полусотни спившихся еще в материнской утробе люмпенов, – это четко, недвусмысленно и безальтернативно означает: не то что "бунта шахтеров и трактористов" – вообще никакого общественного движения в пользу "ДНР" в Донбассе не было, а была чистая спецоперация РФ, не опиравшаяся толком даже на какие-то скрытые внутридонбассовские силы.

Почему же тогда получилось? Это уже другой длинный разговор, и уже не с Губаревым, который, будучи петрушкой-аватарчиком на сколько-нибудь значимые темы ничего не знает и знать не может. С ним вообще разговаривать никому, кроме следователя, незачем. Да и у следователя там список вопросов довольно короткий: от кого задачи, в какой форме, кто рядом чего украл и кого убил.

Роман Юнеман

Наталья Поклонская и Павел Губарев почти синхронно дали интервью Собчак и Дудю (внесён в списки иноагентов) соответственно.

Судя по фрагментам, которые я видел, "Народный прокурор" и "Народный губернатор Донбасса" явно разочарованы в том, во что верили раньше.

А что с судьбой остальных символов 2014 года?

"Народный мэр Севастополя" Алексей Чалый изгнан из политики и ушёл из публичного поля.

Игорь Стрелков сидит в тюрьме.

Другие популярные военные командиры – "Бэтмен", Мозговой, "Гиви", "Моторола", Захарченко – убиты.

Ещё был "Испанец", который широко известен стал позже.

Нет больше и теневых участников тех событий Пригожина и Уткина.

Самый яркий публицист, воспевший дух 2014-го – Егор Просвирнин – ушёл из жизни ещё накануне большой войны.

Своей смертью умерли другие участники "Комитета 25 января" Крылов и Лимонов.

Все трое в разные годы успели пережить гонения и уголовные дела.

Из ключевых действующих лиц 2014 года неплохо сложилась судьбы Аксёнова, Бородая, Пушилина. Продолжил воевать Ходаковский. Жив Безлер.

Но в целом, конечно, картина впечатляющая.

"Спи! У истории русской страницы..."

Лариса Трубицына

Все смеются над Губаревым, а он в очередной раз успешно проскочил между струйками. Кто из старых сепаратистов Донбасса ещё жив? У вас хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать. И сегодняшнее интервью – часть большой продуманной стратегии выживания мужичка-простачка. Плюс к медийности, ноль к лояльности.

Михаил Беньяш

Внезапно интервью с Губаревым произвело самое благостное впечатление. Возможно, потому что родной южный мужицкий говор, но больше от того, что он говорил.

Довольно быстро стало понятным, что это у Дудя дилогия такая вышла: "Нацики".

Часть первая "Капустин". Часть вторая "Губарев". Главное, чтобы это не превратилось в сериал.

Обе работы – это хорошие допросы и ценные показания очевидцев. Плюс разрывы инфопузырей, в которых существуют аудитории Дудя, Капустина и Губарева. Это очень, очень полезно.

Это чувак, который прошел через войну в Украине, участвовал в государственном строительстве практически с нуля и рассказал о своем опыте, мотивации и идеях, на очень большую аудиторию с прямо противоположными взглядами, причем отвечая на не всегда комплиментарные вопросы представителя этой аудитории. Это прям круто и редко. Егорка, наш, тринадцатый Гузенко, поди бы зассал к Дудю идти. А Губарев не зассал. Молодец. И по мне, рассказы вояк шедших по посадкам, куда ценнее прогонов "военных аналитиков".

И конечно Губарева надо слушать многочисленным деколонизаторам. Чтобы знали как в реальности выглядят их мечты о сепаратизме.

Очень важным является и то, как каждый из двух героев дилогии оказался там где оказался. Капустин – московский нацик, искал приключения в виде уличных боев и как правило, их находил.

Губарев же, ну позиговал в юности, но сам себя идентифицирует больше как комерса. Приключений не искал, зарабатывал деньги для жены и троих детей. Кстати, видно, что он очень сильно и нежно любит свою семью. Рассказ про жену - это конечно отдельный шедевр.

В отличие от очень многих, Губарев может сказать, что он то как раз таки никого не трогал, жил себе спокойно дома, растил детей, пока не начался Майдан и последующая война. Можно по-разному давать оценку тому, что он делал во время и после Майдана, но он житель Донецка и гражданин Украины и был правомочен Майдан как поддерживать, так и нет. Потому что это его страна и он вправе участвовать в политике своей страны, в отличие, например, от Стрелкова, который приперся в Донецк нарушая вообще все законы, которые только можно: украинские, российские и международное право тоже.

Далее. В равной степени как либеральная аудитория открыла для себя Губарева с новиопами, так и губаревская увидела, что эти пятыеколонисты-либерахи, в общем-то адекватные, с ними можно вполне спокойно разговаривать и они (либерахи) задают вполне естественные вопросы, те самые, которыми все чаще задаются сами "патриоты".

Более того. Российскому мужику от сохи, то что говорит Губарев, куда ближе, чем прогоны Соловьева, Скабеевой или Киселева. Он как бы свой. Ему и доверия больше.

И патриот и "черное называет чёрным". Ну да, говорит, мы придем и вас убьем. Не скрывает слово убийство за лицемерным "ликвидировал" и "денацифицировал". Убийца, зато честный. А конспирология даже добавляет привлекательности ибо народ наш сер и конспирологолюбив.

Да и на вопросы о зиге отвечал куда честнее, чем Капустин:

– Зиговал?

– Зиговал. Хочешь фотку покажу?

Если к Губареву после интервью будут применены репрессии, а скорее всего будут, то есть все основания полагать, что это не только увеличит количество людей которые послушают вопросы Дудя, но и вызовет сочувствие к Губареву у "патриотов". Потому что посадили не либерала-предателя (так ему и надо) и не мажора Ремесло в дурку определили (не жалко), и очередного коррупционера обезжирили (давно пора), а репрессировали такого же патриота, только который царю правду в глаза говорит. А таких народ наш любит.

В отличие от Капустина, Губарев был куда более искренен. Поскольку если фильтром базара Капустина служит ГУР, то Губарева – 207.3 и угроза посадки. И вполне прослеживается, что после того что уже пережил "народный губернатор", посадки он боится куда меньше, чем Капустин опасается своих кураторов с ГУР.

И еще у Губарева было несколько очень удачных ответов, которые я запомнил.

Например, цитата Мао, про "винтовка – рождает власть". Ну да. Так оно и есть.

Или, отвечая про фашистские наколки у Уткина: "это одежда. Суди по мужчине, не по одежде, а по поступкам. Если он будет в юбке, ты тоже будешь его осуждать за юбку?".

Получилось неожиданно точно, верно и возразить как бы и нечего. К Уткину есть много вопросов, но наколки должны быть последними среди них.

И совсем неожиданной была заготовка Губарева про силу.

В чем сила? – В милосердии.

Artur Fred

Слушать П. Губарева значительно труднее чем Д. Капустина.

Всё-таки Европа и Украина хоть как-то учат мыслить и вести себя, в отличие от "руссмира".

Губарев мычит словно шофер, которого не взяли в таксисты Алчевска, а его теории от РНЕ о каком-то там подчинении Кремля неизвестному обществу видимо динозавров или "сионских мудрецов" является настолько ниже плинтуса, что с подобным не спорят.

Важно то, что этот человек когда-то окончил исторический факультет Донецкого национального университета, у него имеется диплом, а после еще учился в какой-то харьковской чуть ли не академии державного управления (или чего-то вздорно-подобного).

Дудь показывает представителейпоколения после развала СССР, выросшего в свободе. Результат жуткий

Ю. Дудь прав в том, что он показывает представителей некоего поколения после развала СССР. То есть выросшего в свободе и в целом в возможностях что-то понять и что-то узнать.

Результат жуткий и смотреть на него страшно.

Проф. Преображенский

Губарев – Дудю: если не обращать внимания на экономику и на разрушения, вызванные войной, то сейчас Донбасс живёт лучше, чем в 2013 году. Гениально сформулировано, просто гениально. Прямо как фраза Силуанова "если ничего не покупать, то цены нормальные".

Руслан Тусупбеков

Осилил четырёхчасовое интервью Губарева Дудю. Сильно фляга свистит, конечно, у Павлуши. Либо косит под дурачка, пытаясь избежать ответственности за свои преступления. Но, скорее всего, он просто имбецил.

И когда он начал говорить про криптоколонию и место Путина в ней, я сам чуть не стал дурачком. В общем, посадят скоро Павлушу, как пить дать посадят. Или как Ремесло, в психушку запихают, причём, надолго.

И больше всего жалко людей, которые поверили этим "пассионариям" и, начиная с 2014 года, топили против Украины. Хотя, какое там жалко, ни хрена их не жалко. Они сами дураки, что пошли за такими как Губарев.

Kirill Zakharov

От интервью Дудя с Губаревым у нашего общества как-то подгорело. При этом большинство, судя по всему, не удосужились посмотреть. А материал весьма поучительный.

Когда показывают нацистов с нашей стороны, общество недовольно. Когда показывают нацистов со стороны противника, общество снова недовольно. Неужто вопрос не в стороне?!