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"Леруа Мерлен" передаст российский бизнес местному менеджменту

Сеть российских гипермаркетов строительных и DIY-товаров "Леруа Мерлен" переведут под местное управление. Об этом сообщил владелец бренда – французская группа ADEO.

Магазины "Леруа Мерлен" работают в России уже 18 лет. После российского вторжения в Украину ADEO остановила новые инвестиции в российский бизнес, а "несколько месяцев назад" начала процесс передачи сети в России местным владельцам, говорится в заявлении ADEO.

Компания обещает, что рабочие места 45 тысяч сотрудников будут сохранены, сеть продолжит работу в России. Однако "Леруа Мерлен" может сменить название, не исключают эксперты, опрошенные РБК.

ADEO не уточнила, как будет устроена сделка по передаче бизнеса российскому менеджменту. По сведениям РБК, о продаже речь не идёт. В Федеральной антимонопольной службе России сообщили РБК, что ходатайств по активам "Леруа Мерлен" в ведомство не поступало.

Сейчас в России работают более сотни гипермаркетов "Леруа Мерлен". В феврале 2023 года The Insider и Le Monde выпустили совместное расследование, в котором утверждалось, что российские сети "Леруа Мерлен" и "Ашан" под видом гуманитарной помощи поставляют товары для российских военных в оккупированные украинские области. Обе компании отрицают такие поставки.

В начале марта "Леруа Мерлен" заявляла, что "не планирует каких-либо изменений", её магазины работают в обычном режиме.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
  • После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 520 полностью покинули страну. Среди них гипермаркеты строительных материалов OBI (их выкупил российский бизнесмен) и сеть товаров для дома IKEA.

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