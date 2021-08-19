30 лет назад в СССР произошла попытка государственного переворота

30 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР была совершена попытка государственного переворота.

Группа представителей руководства страны объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Президент СССР Михаил Горбачев был отстранён от власти и изолирован в Форосе. ГКЧП пытался сохранить СССР, не допустить создания Союза Суверенных Государств, куда планировали войти только 9 из 15 союзных республик, также остановить проходившие в стране демократические реформы.

В СССР вводится запрет на митинги и забастовки, ограничивается работа СМИ, запрещается деятельность любых политических организаций, кроме КПСС и ВЛКСМ. По всем телеканалам вместо передач транслируются новостные выпуски и балет "Лебединое озеро".

В Москву по приказу министра обороны Дмитрия Язова были введены войска. Граждане оказали сопротивление. Против ГКЧП выступают власти союзных республик и президент РСФСР Борис Ельцин, который с брони танка зачитывает обращение. На его призыв откликаются десятки тысяч человек, которые начинают собираться у российского Белого дома для его обороны. Митинги против ГКЧП проходят также в Ленинграде (Санкт-Петербург) и в других городах. В ночь на 21 августа 1991 года в Москве в столкновении с военными, введенными в столицу по приказу ГКЧП, погибли три человека.

Попытка путча провалилась, члены ГКЧП были арестованы. В декабре 1991 года Советский Союз перестал существовать.

Сегодня 43 процента россиян оценивают события августа 1991 года как трагические и гибельные для страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра" (признан в России "НКО-иноагентом"). Это самый высокий показатель за всю историю опросов с 1994 года.

При этом мнение, что в те дни не были правы ни Борис Ельцин и демократы, ни ГКЧП, доминирует и укрепляется. В 2018 году так ответили 53 процента респондентов, в этом году – уже две трети опрошенных.

Четверть респондентов ничего не знают об августовском путче 1991 года.