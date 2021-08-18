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Неоконченная революция. Эфир в 18:05

19 августа 1991 года. Защитники Дома Советов России

Будет ли продолжение августа-91? Обсуждают политологи Глеб Павловский и Александр Морозов

30 лет назад в Москве провалилась попытка государственного переворота под руководством ГКЧП. Казалось, что Россия встала на путь демократии и модернизации, став "нормальной" страной. Но сегодня мы видим авторитарный и имперский реванш, путинская Россия все больше походит на оживший СССР. Кем и когда была предана революция 1991-го, и будет ли у нее продолжение?

Участвуют политологи Глеб Павловский и Александр Морозов. Эфир в 18:05.

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