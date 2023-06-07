Летевший в США самолёт Air India экстренно сел в Магадане

Самолёт авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, приземлился в Магадане из-за проблем с двигателем.

На борту самолёта находились 216 пассажиров и 16 членов экипажа. Сейчас самолёт проходит проверку, пассажиров разместили в местном общежитии. По словам одного из них, покидать здание им запрещено и они не могут пользоваться своими банковскими картами для покупки еды, так как они заблокированы в России из-за санкций.

В Госдепартаменте США предположили, что этим рейсом летели и американские граждане. Ожидается, что Air India отправит в Россию запасной самолёт и пассажиры продолжат полёт в Сан-Франциско в четверг, 8 июня.



Инцидент произошёл на следующей день после конференции глобальных авиаперевозчиков, на которой упомянули вероятность приземления борта с американскими гражданами в России и оценивали это как "потенциальный кризис".

Авиакомпании США, Европы и Японии прекратили летать над Россией после её полномасштабного вторжения в Украину. Это привело к перекройке маршрутов, увеличению количества рейсов из-за пересадок пассажиров и убыткам. При этом авиаперевозчики Индии, Китая и нескольких стран Персидского залива продолжают летать над Россией, получая преимущество перед западными компаниями.

К единому мнению об использовании неба над Россией участники конференции не пришли.