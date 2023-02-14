19-летний житель Гуково осуждён на 4 года за попытку поджога военкомата 

Жителя города Гуково Ростовской области, 19-летнего Владислава Матвеенко, приговорили к четырём годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата. Суд признал его виновным в хулиганстве и покушении на умышленное уничтожение имущества.

По версии следствия, 13 мая прошлого года, получив в интернете указание от некоего "куратора" и обещание от него же вознаграждения в три тысячи рублей, Матвеенко бросил коктейль Молотова в здание военного комиссариата по городам Гуково и Зверево. Спустя два дня его задержали. Зданию при этом был причинён лишь незначительный ущерб.

После того, как в сентябре прошлого года Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации для продолжения войны в Украине, в России начались антивоенные протесты, в том числе - поджоги военкоматов и административных зданий. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо" на декабрь 2022 года, за подобные действия возбуждены уголовные дела против 44 россиян. СМИ отмечают, что в последнее время следственные органы квалифицируют поджоги военкоматов не как хулиганство или умышленное уничтожение имущества, а как террористические акты, что грозит обвиняемым гораздо более длительными сроками заключения.