В России растёт число поджогов военкоматов и зданий администраций 

В России растёт число поджогов военкоматов и административных зданий, сообщают СМИ.

Так, по данным издания Mash, за минувшие сутки только в Ленинградской области неизвестные с помощью коктейлей Молотова и канистры с бензином подожгли здание военкомата в Кировске и здание администрации Сяськелевского поселения, в котором, как сообщается, полностью сгорел кабинет соцзащиты.

Накануне случаи поджогов и попыток поджогов военкоматов и зданий администраций были зафиксированы в Мордовии, Калининградской и Нижегородской областях. Сообщалось также о поджоге автомобиля военного комиссара города Рузаевка в Мордовии.

Всего за прошедшую неделю были зафиксированы свыше двадцати подобных инцидентов. Ни в одном из случаев никто из граждан не пострадал.

21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.

После объявления мобилизации в десятках городах России начались антивоенные протесты. К вечеру воскресенья на них были задержаны в общей сложности почти две с половиной тысячи человек. Десятки тысяч граждан России покинули пределы страны. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста.