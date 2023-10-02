24-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат станет вице-премьером Чечни

24-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат станет вице-премьером Чеченской республики по социальным вопросам. Предложение выдвинул председатель парламента Чечни Муслим Хучиев на расширенном заседании правительства республики. Рамзан Кадыров одобрил это решение.

Айшат Кадырова с 21 года была заместителем министра культуры Чечни, через год заняла и сам пост министра. Она носит звание заслуженного работника культуры республики. У нее есть медаль ордена "За заслуги перед отечеством", медали "За защиту прав человека", "За заслуги перед Чеченской республикой", за "вклад в развитие" региона по случаю его 100-летия, орден Дружбы от самопровозглашенной "ДНР" и высшая награда Чечни – орден Кадырова.

"Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы", - написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.