24-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат станет вице-премьером Чечни

24-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат станет вице-премьером Чеченской республики по социальным вопросам. Предложение выдвинул председатель парламента Чечни Муслим Хучиев на расширенном заседании правительства республики. Рамзан Кадыров одобрил это решение.
Айшат Кадырова с 21 года была заместителем министра культуры Чечни, через год заняла и сам пост министра. Она носит звание заслуженного работника культуры республики. У нее есть медаль ордена "За заслуги перед отечеством", медали "За защиту прав человека", "За заслуги перед Чеченской республикой", за "вклад в развитие" региона по случаю его 100-летия, орден Дружбы от самопровозглашенной "ДНР" и высшая награда Чечни – орден Кадырова.
"Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы", - написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
- Десятки родственников Рамзана Кадырова занимают видные государственные посты в Чечне. В 2018 году Русская служба "Би-би-си" подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники главы региона. Редакция Кавказ.Реалии собрала список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
- Муж Айшат Кадыровой Айшат Висхан Мацуев в июле этого года стал вице-премьером правительства республики и министром сельского хозяйства.
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