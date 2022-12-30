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69-летнюю пенсионерку обвинили в дискредитации российской армии

69-летнюю пенсионерку Ольгу Слегину обвинили в дискредитации российской армии. На неё был составлен соответствующий протокол. По версии следствия, Слегина допустила дискредитирующие высказывания во время отдыха в санатории. Как уточняет "ОВД-Инфо", она заявила, что украинцы защищают свою землю, и назвала президента Украины Владимира Зеленского умным и красивым человеком.

По информации журналистов, после этого высказывания донос на Слегину написали две официантки и один из отдыхающих - сотрудник ФСИН. Через несколько дней к ней приехали сотрудники полиции и препроводили в отделение, где допросили и потребовали показать содержимое смартфона, угрожая административным арестом. Протокол пенсионерке, по её словам, был озвучен устно, поскольку из-за плохого зрения она не могла его прочесть. При этом в протоколе ей вменили слова, которых она не говорила. В частности, якобы пенсионерка сказала, что "Зеленский скоро захватит Россию и всем станет плохо".

30 декабря, по свидетельству Слегиной, сотрудники правоохранительных органов пришли за ней, чтобы доставить в суд, но из-за поднявшегося давления и плохого самочувствия она не смогла присутствовать на судебном заседании.

  • После начала российского военного вторжения в Украину президент России Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинён любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных сводок.
  • По данным на 22 декабря, в России было возбуждено 180 уголовных дел о фейках про российскую армию. По таким делам обвиняется 146 человек, 21 дело возбуждено за публикации, размещенные за пределами России.

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