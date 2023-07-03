"Левада": половина респондентов сочла критику МО РФ Пригожиным верной

Чуть меньше половины (46%) опрошенных россиян считают, что критика в адрес Минобороны со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, устроившего мятеж 23–24 июня, была обоснованной. Необоснованной критику Минобороны считают около трети респондентов. Об этом говорится в новом отчёте "Левада-центра" по результатам соцопроса, проведённого с 28 июля по 1 августа.

По данным авторов исследования, мятеж ЧВК "Вагнер" не сказался на рейтингах президента России, но привёл к снижению общественной поддержки Сергея Шойгу. При этом отношение к Пригожину резко ухудшилось и теперь его поддерживает только каждый пятый россиянин. Опрос, проведённый "Левада-центром" с 22 по 29 июня показывал, что положительно к Пригожину относятся 58% респондентов.

Вместе с тем две трети опрошенных позитивно оценивают участие ЧВК "Вагнер" в украинском конфликте. Около трети респондентов ожидают, что в результате событий 23–24 июня произойдет консолидация вокруг власти, но около половины ожидает, что всё останется как прежде, говорится в отчёте.

По последним данным, часть ЧВК "Вагнер" с согласия Александра Лукашенко переместилась после мятежа в Могилёвскую область. Близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone публикует фотографии, на которых, запечатлено возведение армейских палаток. Утверждается, что на кадрах — строительство базы наёмников.

Grey Zone также сегодня опубликовал аудиосообщение, в котором, голос, похожий на голос Пригожина, говорит, что "марш справедливости" группировки был нацелен "на борьбу с предателями и мобилизацию общества". Тот же голос выразил уверенность, что в ближайшее время все увидят следующие победы ЧВК на фронте. Своё местонахождение он не раскрыл.