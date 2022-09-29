Соцопрос показал снижение рейтинга Путина после объявления мобилизации

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина среди опрошенных "Левада-центром" в сентябре упал по сравнению с предыдущим месяцем на 6 процентов. В августе деятельность Путина одобряли 83 процента опрошенных, в сентябре - 77. Опрос был проведён уже после того, как президент объявил в России мобилизацию.

До российского вторжения в Украину рейтинг Путина по опросам "Левады" составлял около 70 процентов, а после начала войны вырос до уровня более 80 процентов, на котором оставался до недавнего времени.

В открытом вопросе, когда респондентам предлагали самим назвать имена политиков, которым они доверяют, рейтинг Путина упал с 44 до 40 процентов.

"Левада-центр" отмечает, что упал уровень доверия и к другим представителям властей, а также уменьшилось число людей, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении - в августе таких было 67 процентов, после объявления мобилизации - на 7 процентов меньше.

Об отношении к самой мобилизации опрос не проводился. Однако из опубликованных в четверг результатов традиционного ежемесячного опроса о войне в Украине следует, что в сентябре гораздо больше россиян стали пристальнее следить за войной и беспокоиться в связи с событиями в Украине. Число тех, кого они очень беспокоят, достигло 56 процентов - это самый большой показатель с начала войны.

21 процент опрошенных - это самый большой показатель - заявил, что не поддерживает действия российских военных в Украине. Число сторонников мирных переговоров превысило число сторонников продолжения боевых действий - первых сейчас 48 процентов, вторых 44. В августе картина была обратной.