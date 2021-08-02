СПЧ готовит чек-лист для определения НКО иноагентом

Совет по правам человека готовит новые формулировки, уточняющие понятие политической деятельности некоммерческих организаций. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Ведение политической деятельности – это один из признаков, по которым организацию могут признать иноагентом. По мнению ряда юристов, Министерство юстиции "вольно" трактует это понятие, из-за чего в реестре иноагентов рискуют оказаться многие экологические, благотворительные и научные организации за публичное обсуждение профильных законопроектов.

Чтобы избежать этого, СПЧ готовит чек-лист, сверяясь с которым НКО смогут понять, ведут ли они политическую деятельность. По данным "Коммерсанта", эта тема обсуждалась 22 июля на заседании комиссии СПЧ по развитию НКО. Сначала чек-лист направят Минэкономики, а потом – Минюсту. Затем документ обсудит Госдума в новом составе, а в декабре о реакции депутатов доложат президенту.

Глава комиссии Светлана Маковецкая рассказала "Коммерсанту", что "около 20% НКО, плотно сотрудничающих с госорганами, не понимают, ведут они политическую деятельность или нет, угрожает ли им попадание в реестр, считается ли политической деятельностью участие в круглых столах министерств".

Сейчас в список НКО-иноагентов внесены 77 организаций. В Минюсте напоминают, что организация может быть включена в этот реестр, только если в ее деятельности будет обнаружено "одновременно наличие двух признаков – финансирование из иностранных источников и участие в политической деятельности на территории РФ".

Как рассказала изданию ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, во время дискуссии в СПЧ предлагалось также законодательно обозначить пороговое значение иностранного финансирования, превышение которого означало бы для организации внесение в реестр Минюста.