ЛГБТ-активисту назначили штраф и принудительное лечение за пост в Сети

В Санкт-Петербурге Второй западный окружной военный суд приговорил ЛГБТ-активиста Александра Меркулова к штрафу в 200 тысяч рублей и принудительному амбулаторному психиатрическому лечению за пост в соцсети про взрыв в приёмной архангельского ФСБ, который в 2018 году устроил Михаил Жлобицкий. Об этом сообщает Север.Реалии.

Меркулова обвиняли в оправдании терроризма. Прокуратура запрашивала для него 5 лет лишения свободы.

Изначально Меркулову назначили штраф в 350 тысяч рублей, но суд учел время, проведённое им в СИЗО, и снизил сумму до 200 тысяч рублей, уточняет издание "ЗакС.Ру". В последнем слове Меркулов заявил, что раскаивается в содеянном и признаёт вину.

"С решением мы не согласны, но в сложившейся ситуации считаем, что наказание назначено из тех, которые реально минимально возможны. Категорически не согласны с решением суда о применении медицинского амбулаторного лечения. Но под страхом ужесточения наказания обжаловать приговор не будем", – сказал корреспонденту сайта Север.Реалии адвокат Меркулова Леонид Крикун.

Александра Меркулова задержали в начале июля 2020 года по подозрению в публичном оправдании терроризма в интернете. По версии следствия, в своих постах Меркулов одобрял поступок Михаила Жлобицкого, совершившего в октябре 2018 года самоподрыв у дверей управления ФСБ в Архангельске.

Меркулов неоднократно заявлял о том, что не является сторонником террора. Он жаловался на давление со стороны следователей.

Активист до 1 декабря находился в СИЗО "Кресты". Позже его перевели под домашний арест.