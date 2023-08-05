ЛГБТ как пятый пункт. Сергей Ташевский – о запрете на смену пола

Депутаты Федерального Собрания и президент страны, несмотря на санкции, тяготы войны и другие заботы, почему-то вдруг легшие на их хрупкие плечи, всё-таки нашли в себе силы, чтобы защитить естественный ход вещей на территории Российской Федерации. Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола. В идеале, конечно, надо было создать и подписать закон, запрещающий вообще что-либо менять в России и в мироздании, но этим, возможно, займется Дума нового созыва, в новый президентский срок. А пока вот так. Хотя бы пол сохраним.

И это можно понять. Смена пола – идея явно либеральная, даже хуже того, либертарианская, и очень она теперь не ко двору. Можно сказать, это почти дезертирство, подрывающее обороноспособность страны. Ведь армия по определению состоит из настоящих мужчин. Даже если это не мужчины. В армии и гомосексуалы, и женщины имеют мужество своей главной добродетелью. И разве мыслимо представить, чтобы перебежчик, сменивший пол, вот так легко, не отвлекаясь от боевых действий, влился в армейский коллектив? Разве что знаменитая"кавалерист-девица" Надежда Дурова, звезда войны 1812 года, приходит тут на ум – но это история давняя, да к тому же извращенная водевилями.

Смена пола – знак того, что человек может выбирать то, что ему дано "от Бога"

Никаких игр со сменой пола воинская служба не одобряет. Церковь ей вторит, демонстрируя по этому вопросу не менее жёсткую позицию. А остальные институты, в том числе общественные, в России имеют второстепенное значение. Недаром, чтобы докопаться до идентичности собеседника, обычно используется два вопроса: "Ты в Бога веришь?" и "Ты в армии служил?" Что, впрочем, в экстренных ситуациях можно выразить одним вопросом: "Ты меня уважаешь?"

Но, конечно, не только в этом дело. Не только в скрепах и в глубинной сути. Смена пола и всякое другое ЛГБТ – это столь очевидно западное влияние, что просто преступным кажется допустить его в России, когда она в одиночку последними "кинжалами" и "калибрами" ведет духовный джихад против коллективного Запада, при этом пытаясь уничтожить своего ближайшего соседа. Смена пола – знак того, что человек может выбирать даже то, что ему дано "от Бога". А если он способен сам выбрать себе другой пол – он, Боже упаси, может выбрать себе и другую власть. Она ведь в России тоже "от Бога". То есть умысел очевиден.

И теперь понятно: простое и властное чувство самосохранения заставило Путина перестать играться ручкой – и подписать закон. Но закон не без изъянов. Потому что он затрагивает в России далеко не всех вольтерьянцев, сменивших пол. Оказывается, многие (а кто знает, может очень многие!) способны этот закон обойти. Ибо – документы.

Закон вроде бы суров: он не только накладывает полный запрет на хирургическую смену пола и гормональную терапию, но и заявляет, что в случае смены пола одним из супругов расторгается их брак, а совершившим трансгендерный переход людям нельзя будет усыновлять детей и становиться опекунами. Изменить пол в документах можно будет только с предоставлением в ЗАГС соответствующего медицинского заключения, выданного врачебной комиссией подведомственной министерству здравоохранения медицинской организации. Заключение должно указывать "соответствие половых признаков признакам определенного пола".

Но тут, как говорится, есть нюанс. Ведь, как вы думаете, каков первичный половой признак взрослой человеческой особи? Нет, не угадали. В России это – паспорт. И тут игра такая: если ты до 24 июля 2023 года успел сменить и пол, и паспорт – ты, как говорится, остаешься "при своих". Показал свой паспорт, и с твоим полом уже нет вопросов. Если успел сменить только пол – тогда неудачник. И тебе на комиссию, которая плохо ориентируется в этом вопросе, да и вообще ждёт инструкций от начальства, чтобы оно показало, где искать пол. А если только паспорт… Ну, тогда вообще непонятно, почему он опять красный. То есть нежная, как миндаль, долька идиотизма просто не могла не добавиться в закон. Что, конечно, ничуть не будет мешать его исполнению.

Несомненно, многим мужчинам и женщинам, давно (и поневоле) определившимся с полом и паспортом, это должно быть всё равно. Они могут над всем этим только посмеяться. Мол, хочешь быть не таким, как все, – терпи! Евреи же терпели? Вернее, терпели их соседи. И никому не мешали. Помните: "Когда они пришли за евреями, я промолчал. Я ведь не еврей". Но в фашистской Германии, а потом и в Советском Союзе "пятый пункт" можно было худо-бедно переправить, и теперь, возможно, с пунктами "М" и "Ж" для современной российской бюрократии возникнут столь же головокружительные коррупционные возможности.

Страшно подумать, сколько теперь придется заносить в ЗАГС тем, у кого не все так однозначно. В гендерном смысле.

Сергей Ташевский – писатель, журналист. Оригинал этого текста читайте на сайте Север.Реалии

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