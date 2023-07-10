Трансженщина-политик Алёшина не будет выдвигаться на пост губернатора

Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алёшина не будет участвовать в выборах губернатора Алтайского края. Она не смогла заручиться поддержкой необходимого числа депутатов.

По её словам, подписи за неё были готовы поставить 19 муниципальных депутатов из требуемых 502. При этом многие сначала хотели поставить подписи, но потом "стали отказываться, ссылаясь на законопроект о полном запрете смены пола", который сейчас рассматривает Госдума, рассказала Алёшина.

Баллотироваться на должность губернатора Алёшина хотела "из протеста" и собиралась включить в свою предвыборную программу пункты по защите представителей ЛГБТ+. По её словам, она понимала, что губернатором "в сложившейся ситуации" ей не стать.

Региональное отделение "Гражданской инициативы", которое выдвигало Алёшину, признало грядущие выборы губернатора Алтайского края недемократичными и раскритиковало муниципальный фильтр – необходимость собирать подписи для выдвижения.

Муниципальный фильтр критикуют с самого его появления в 2012 году, когда были возвращены прямые губернаторские выборы. По статистике, которую уже много лет собирает движение "Голос", в большинстве случаев собрать необходимые подписи невозможно без сотрудничества с "Единой Россией", так как большинство муниципальных депутатов принадлежат этой партии.