Лидер компартии Приднестровья Олег Хоржан найден мёртвым

В непризнанном Приднестровье найден мёртвым лидер Приднестровской коммунистической партии и Союза оппозиционных сил Олег Хоржан. По сообщению министерства внутренних дел непризнанной республики, тело обнаружила жена Хоржана рядом с открытым и пустым сейфом. Ведомство указывает на наличие признаков насильственной смерти.

Коллега Хоржана по партии сообщил молдавской службе Радио Свобода, что политика нашли мёртвым в его домашнем офисе под Тирасполем с множественными ножевыми ранениями. С другой стороны, молдавская полиция объявила, что Хоржан был найден "застреленным" в собственном доме в селе Суклея, и что расследуется дело по факту убийства.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал произошедшее: "Сегодня ночью погиб наш товарищ, руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться".