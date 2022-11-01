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Лицом к событию

ФСБ и сценарии захвата Молдовы

Путин и президент Молдовы Додон, который всецело устраивал Москву. 2017

"Примерно с середины 2014 года в Молдову ежегодно въезжают россияне с дипломатическими паспортами — и каждый раз по трое. Их документы, судя по серийным номерам, выдавались один за другим, как это было у раскрытых после отравления Скрипалей сотрудников ГРУ. Большинство из гостей приезжали в страну на год и больше в Молдову не возвращались".

Издание "Досье" и Ассоциация журналистов расследователей Молдовы опубликовали расследование о том, что ФСБ РФ поручено готовить "второй фронт" на территориях Приднестровья и Молдовы. По каким сценариям в планируют осуществлять захват этих территорий, кто помогает Москве внутри страны, и как широко простирается деятельность российских спецслужб на территориях стран бывшего СССР - об этом гости программы "Лицом к событию": расследователь Сергей Канев, аналитик Валерий Паша и политик Геннадий Гудков. Ведущая Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

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